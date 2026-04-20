Arteta Diserang Kritik Usai Arsenal Tersungkur dari Manchester City, Pergantian Pemain Berujung Petaka

Mikel Arteta disebut melakukan kesalahan fatal dalam pergantian pemain saat Arsenal kalah dari Manchester City, terutama keputusan menarik Eberechi Eze di momen krusial. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Kekalahan Arsenal dari Manchester City bukan cuma soal hasil akhir tapi juga keputusan di pinggir lapangan. Kali ini, Mikel Arteta jadi sorotan karena satu momen yang dianggap cukup krusial: pergantian pemain.
Di tengah upaya mengejar ketertinggalan, keputusan Arteta menarik keluar Eberechi Eze justru memicu tanda tanya besar.
Arsenal tampil cukup agresif, terutama di awal laga. Tekanan tinggi mereka bahkan berbuah gol penyeimbang lewat Kai Havertz setelah kesalahan dari kiper lawan.
Namun, di babak kedua, situasi berubah. City mulai mengontrol permainan, sementara Arsenal harus bekerja ekstra untuk menciptakan peluang.
Di tengah fase ini, Eze sempat menghadirkan ancaman nyata, termasuk satu tembakan yang membentur tiang gawang. Itu jadi salah satu peluang terbaik Arsenal untuk kembali ke pertandingan.
Tapi tak lama setelah momen tersebut, Arteta justru menariknya keluar.
Melansir Sports Mole, dari sudut pandang banyak pengamat, keputusan ini terasa janggal. Eze dikenal sebagai pemain yang bisa menciptakan sesuatu dari situasi sulit, tipe pemain yang justru dibutuhkan saat tim sedang tertinggal.
Menariknya keluar saat Arsenal butuh gol dianggap sebagai langkah yang terlalu berisiko. Apalagi di menit-menit akhir, ketika The Gunners mulai bermain lebih direct dan mencari celah sekecil apa pun, sosok seperti Eze bisa jadi pembeda.
Faktor Kebugaran?
Tentu, ada kemungkinan keputusan itu dipengaruhi kondisi fisik. Eze memang sempat mengalami masalah cedera sebelumnya, dan Arteta mungkin tak ingin mengambil risiko lebih besar.
