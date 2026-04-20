Mikel Arteta Sebut Kekalahan Arsenal dari Manchester City Faktor Keberuntungan

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Bein Sports)
JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City di Etihad memang jadi pukulan telak dalam perburuan gelar liga Inggris. Tapi bagi Mikel Arteta, hasil akhir itu tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan kualitas di lapangan.
Alih-alih menyalahkan performa timnya, Mikel Arteta justru melihat ada faktor lain yang ikut bermain yakni keberuntungan. Dalam laga yang penuh tensi tinggi itu, Arsenal sebenarnya menunjukkan kualitas yang tidak kalah dari tuan rumah Manchester City.
Arsenal asuhan Mikel Arteta bermain berani, disiplin, dan mampu menandingi intensitas Manchester City di hampir semua lini. Sepanjang pertandingan, The Gunners terus memberi perlawanan serius.
Dalam beberapa momen, mereka terlihat lebih berbahaya. Ini bukan penampilan tim yang inferior. Justru sebaliknya, Arsenal tampil seperti kandidat juara sesungguhnya.
Namun seperti yang sering terjadi di pertandingan besar, hasil akhir tidak selalu berpihak pada tim yang bermain lebih baik.
Melansir Just Arsenal, Arteta pun secara tegas menyatakan bahwa kedua tim sebenarnya berada di level yang sama.
”Ketika Anda tidak memanfaatkan peluang dan mereka memiliki kualitas individu, itulah risikonya. Karena Anda kalah dalam pertandingan. Saya rasa tidak ada perbedaan antara kedua tim tersebut,” tandas Arteta.
Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa Arsenal tidak kalah secara permainan, mereka hanya kalah di detail kecil. Yang menarik, Arteta juga menyinggung peran keberuntungan dalam menentukan hasil laga. Menurut dia, momen-momen krusial sering kali ditentukan hal-hal yang sulit dikontrol.
”Ada unsur keberuntungan, apakah bola masuk atau tidak. Gol kedua, bola dibelokkan dan jatuh ke Haaland. Ada juga kualitas individu, untuk tetap tenang, tepat, dan tanpa ampun. Anda harus berada di sana,” terang Arteta.
