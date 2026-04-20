Rizka Perdana Putra
20 April 2026, 14.46 WIB

Rekap Liga Inggris: Manchester United Cukur Tipis Chelsea, Arsenal Masih Kukuh di Puncak

Manchester United. (Mirror)

JawaPos.com -Persaingan Premier League semakin memanas usai rangkaian laga Sabtu (19/4) menghadirkan sejumlah hasil menarik. Kemenangan penting diraih Manchester United yang sukses menundukkan Chelsea dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan Setan Merah dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-43. Hasil ini memperkuat posisi United di papan atas klasemen sementara.

Sementara itu, Leeds United tampil perkasa saat menjamu Wolverhampton Wanderers. Tiga gol tanpa balas dicetak masing-masing oleh Justin (18’), Okafor (20’), serta Dominic Calvert-Lewin melalui penalti di masa injury time.

Di laga lain, Newcastle United harus mengakui keunggulan tamunya AFC Bournemouth dengan skor 1-2. Gol Tavernier dan Truffert hanya mampu dibalas sekali oleh Osula.

Pertandingan dramatis terjadi saat Tottenham Hotspur bermain imbang 2-2 melawan Brighton & Hove Albion. Sempat unggul lewat Pedro Porro dan Xavi Simons, Spurs harus puas berbagi poin setelah gol balasan Kaoru Mitoma dan Georginio Rutter di penghujung laga.

Adapun duel antara Brentford FC kontra Fulham FC berakhir tanpa gol.

Arsenal Tak Tergeser

Di klasemen sementara, Arsenal masih kokoh di puncak dengan koleksi 70 poin dari 32 pertandingan. Mereka unggul cukup nyaman atas Manchester City yang menguntit di posisi kedua dengan 64 poin.

Kemenangan Manchester United membuat mereka tetap berada di peringkat ketiga dengan 58 poin, menjaga asa untuk finis di zona Liga Champions.

Di papan bawah, situasi semakin sulit bagi Wolverhampton Wanderers yang terbenam di dasar klasemen dengan hanya 17 poin. Sementara Tottenham Hotspur juga belum aman setelah tertahan di posisi ke-18.

Haaland Terdepan

Dalam perburuan top skor, striker Manchester City, Erling Haaland, masih memimpin daftar pencetak gol sementara dengan torehan 22 gol.

Dengan kompetisi yang menyisakan beberapa pekan lagi, persaingan di papan atas maupun bawah dipastikan kian sengit. Setiap poin kini menjadi sangat krusial dalam menentukan nasib klub di akhir musim.

 
 

Editor: Hendra
