Rizka Perdana Putra
20 April 2026, 14.21 WIB

Moise Kean Pilih Bermain dengan Suntikan, Bomber Fiorentina Punya Masalah di Tulang Kering

Moise Kean (dok. Serie A)

JawaPos.com - Moise Kean tengah mengalami masa sulit di dalam dan di luar lapangan. Selain masih kecewa lantaran Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2026, tulang keringnya ternyata juga tengah bermasalah.  Hal itu disampaikan saudara laki-lakinya, Giovanni.  

“Ada hal-hal yang dibicarakan orang tanpa mengetahui kondisi sebenarnya,” kata Giovanni, di Twitch melalui TMW.

“Tulang kering Moise dalam kondisi sangat buruk. Untuk pulih sepenuhnya, ia harus berhenti bermain selama dua atau tiga bulan. Namun, dia tak istirahat. Dia bermain dengan suntikan karena ia ingin membantu tim,’’ jelasnya. 

“Selain itu, ia masih terkejut dengan kegagalan kualifikasi Piala Dunia. Ia merasa sangat kecewa karena itu adalah mimpi yang ia miliki sejak kecil,’’ ujarnya.

Kean telah absen dalam tiga pertandingan terakhir Fiorentina, termasuk dua pertandingan melawan Crystal Palace di perempat final Conference League. 

