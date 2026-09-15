Prediksi Fiorentina vs Pisa Piala Italia: Tuan Rumah Dijagokan Menang dan Lolos ke Babak 16 Besar

Fiorentina mengincar kemenangan lawan Pisa di piala Italia. (Fiorentina)
JawaPos.com - Fiorentina akan menghadapi Pisa pada putaran Piala Italia 2026/27. Pertandingan derby Tuscan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Rabu (16/9) pukul 02.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Fiorentina untuk melanjutkan momentum positif setelah mendapatkan hasil penting di kompetisi domestik.
Sementara itu, Pisa datang dengan misi bangkit setelah mengalami kekalahan pada pertandingan terakhirnya.
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Fiorentina memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.
Selain faktor kandang, kedalaman skuad La Viola juga membuat mereka lebih diunggulkan untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar Piala Italia.
Pemenang pertandingan ini nantinya akan menghadapi Napoli pada fase berikutnya.
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Karena itu, duel Fiorentina vs Pisa bukan hanya soal gengsi sebagai sesama klub asal Tuscany, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadapi salah satu tim kuat Italia di babak selanjutnya.
Pertemuan kedua tim sebelumnya berlangsung cukup ketat.
Pada 28 September 2025, Pisa dan Fiorentina bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan Serie A.
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