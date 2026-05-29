Tottenham Hotspur Resmikan Kedatangan Andy Robertson, Roberto De Zerbi Tak Sabar Ingin Mulai Kerja Sama

JawaPos.com - Tottenham Hotspur memastikan kedatangan Andy Robertson sebagai pemain baru untuk musim 2026/2027. Dia akan bergabung pada 1 Juli setelah kontraknya habis bersama Liverpool.

Kedatangan Andy Robertson disambut bahagia oleh Roberto De Zerbi. Dia mengaku sangat mengagumi kualitas teknis dan pengalaman yang dimiliki kapten Skotlandia tersebut.

"Andy adalah seseorang yang saya kagumi selama bertahun-tahun dan dia akan membawa kualitas teknis, pengalaman, kepemimpinan, dan mentalitas yang luar biasa ke tim kami," kata Roberto De Zerbi yang dilansir laman resmi Tottenham Hotspur, Sabtu (5/6).

Andy Robertson dianggap De Zerbi merupakan pemain yang punya mental pemenang. Terbukti, dia membawa Liverpool menjadi juara Liga Inggris dan Liga Champions.

"Dia adalah seorang pemenang yang telah terbukti di level tertinggi dalam jangka waktu yang lama dan merupakan seseorang yang dapat menjadi pemain penting bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan," puji De Zerbi.

Pelatih asal Italia tersebut sudah tidak sabar untuk bekerja sama dengan Robertson. De Zerbi ingin melihat dampak positif untuk skuad Tottenham Hotspur.

"Saya tak sabar untuk mulai bekerja dengannya dan melihat dampak positif yang akan dia berikan kepada semua orang di sekitarnya," pungkas De Zerbi.