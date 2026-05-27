Rumor Transfer: De Zerbi Ingin Tottenham Datangkan Tiga Bintang Brighton Ini

Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi dikabarkan ingin membawa tiga pemain Brighton musim panas ini. (ig @spursofficial)
JawaPos.com - Roberto De Zerbi tampaknya langsung bergerak cepat setelah sukses menyelamatkan Tottenham Hotspur dari degradasi Premier League musim ini. Pelatih asal Italia itu kini mulai menyusun rencana besar untuk membangun ulang skuad musim depan.
Seperti yang sudah banyak diprediksi, De Zerbi ingin membawa beberapa wajah yang sangat familiar baginya dari Brighton. Melansir Caught Offside, Tottenham Hotspur mempertimbangkan untuk merekrut tiga pemain Brighton sekaligus pada bursa transfer musim panas nanti.
Nama-nama yang disebut menjadi target utama adalah Carlos Baleba, Jan Paul van Hecke, dan Bart Verbruggen. Ketiganya dianggap cocok dengan filosofi permainan De Zerbi, terutama dalam sistem membangun serangan dari belakang yang menjadi ciri khas sang pelatih.
Posisi penjaga gawang menjadi salah satu prioritas Tottenham musim panas ini. Meski Antonin Kinsky sempat tampil heroik di akhir musim, De Zerbi disebut ingin kiper yang benar-benar nyaman memainkan bola di bawah tekanan.
Verbruggen dinilai memenuhi semua kriteria tersebut. Kiper asal Belanda itu memang dikenal tenang saat distribusi bola dan sangat cocok untuk sistem permainan berisiko tinggi ala De Zerbi.
Selain kiper, Tottenham juga ingin memperbaiki sektor pertahanan yang musim ini tampil rapuh. Jan Paul van Hecke disebut masuk dalam rencana besar untuk membangun ulang lini belakang Spurs.
Bahkan, manajemen klub kabarnya ingin memasangkan bek Brighton tersebut dengan Marcos Senesi dari Bournemouth. Kombinasi keduanya diharapkan bisa memberi stabilitas baru bagi pertahanan Tottenham yang musim ini terlalu mudah ditembus lawan.
Dari tiga nama tersebut, Carlos Baleba diyakini menjadi target paling sulit untuk direalisasikan. Gelandang asal Kamerun itu tampil luar biasa bersama Brighton dan kini dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Premier League.
Brighton pun disebut mematok harga sangat tinggi, mencapai lebih dari £100 juta. Masalah Tottenham tidak berhenti di situ.
