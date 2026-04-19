M Shofyan Dwi Kurniawan
19 April 2026, 17.12 WIB

Vinicius Tunda Perpanjangan Kontrak Baru, Bintang Real Madrid Tunggu Piala Dunia 2026 Selesai

Vinicius Jr (Kanan) saat mendapatkan teguran dari wasit. (GOAL) - Image

Vinicius Jr (Kanan) saat mendapatkan teguran dari wasit. (GOAL)

JawaPos.com - Saga kontrak Vinicius Jr di Real Madrid makin terasa seperti sinetron yang belum menemukan ending. Negosiasi yang sudah berjalan cukup lama kini justru masuk fase “pause”, dengan keputusan besar ditunda hingga setelah Piala Dunia 2026.

Padahal secara kontrak, winger asal Brasil itu masih terikat hingga 2027. Tapi situasinya mulai bikin deg-degan. Mulai musim depan, ia akan memasuki 12 bulan terakhir kontraknya, fase yang biasanya bikin klub waspada penuh.

Gaji Jadi Batu Sandungan

Masalah utamanya sebenarnya cukup klasik: uang. Pihak Vinicius menginginkan kenaikan gaji yang signifikan, plus bonus penandatanganan yang tergolong tidak biasa. 

Di sisi lain, Real Madrid punya batasan sendiri dan tidak bersedia menyamakan gajinya dengan bintang utama mereka, Kylian Mbappe.

Dari sinilah tarik ulur dimulai. Kedua pihak sama-sama bertahan dengan posisi masing-masing, dan hasilnya? Deadlock.

Menunggu Piala Dunia Berakhir

Melansir akun X Jorge C Picon, Vinicius memilih untuk menunda keputusan sampai Piala Dunia 2026 selesai. Bukan tanpa alasan.

Turnamen sebesar itu bisa jadi “panggung iklan” terbesar bagi seorang pemain. Kalau tampil gemilang bersama Brasil, nilai pasar dan daya tawarnya otomatis naik.

Strateginya cukup jelas: tampil bagus dulu, baru duduk lagi di meja negosiasi dengan posisi yang lebih kuat.

Editor: Hendra
