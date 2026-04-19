Dani Carvajal Tinggalkan Real Madrid, Pakar Transfer Sebut Qatar Bisa Jadi Tujuan

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya benar-benar bersiap melakukan “cuci gudang” musim panas nanti. Beberapa nama sudah masuk radar keluar, dan salah satu yang cukup mengejutkan adalah Dani Carvajal.

Bek kanan senior itu disebut-sebut akan mengakhiri kebersamaannya dengan Los Blancos setelah kontraknya habis di akhir musim.

Kabar ini muncul di tengah upaya klub untuk meremajakan skuad setelah performa yang dinilai kurang memuaskan.

Waktu Carvajal di Bernabéu Hampir Habis

Carvajal selama ini dikenal sebagai salah satu pilar penting di lini belakang Real Madrid. Pengalaman, mental juara, dan loyalitasnya membuatnya jadi sosok yang sulit tergantikan selama bertahun-tahun.

Namun musim ini berjalan tidak ramah untuknya. Cedera yang datang silih berganti membuat performanya tidak stabil. Di saat yang sama, kedatangan Trent Alexander-Arnold semakin mempersempit ruangnya di tim utama.

Dengan usia yang sudah menginjak 34 tahun, Real Madrid juga mulai realistis. Mereka tidak bisa lagi menjamin menit bermain reguler untuk Carvajal.

Kondisi ini membuat perpisahan terasa seperti jalan paling masuk akal bagi kedua pihak.

Qatar Jadi Pelabuhan Berikutnya?