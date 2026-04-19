Bukan Zidane atau Ancelotti! Xabi Alonso Justru Punya Persentase Kemenangan Terbaik di Real Madrid

JawaPos.com - Kalau bicara pelatih sukses Real Madrid, nama Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti biasanya langsung muncul di kepala.

Tapi kalau ukurannya adalah persentase kemenangan? Justru ada nama yang mungkin bikin banyak orang kaget: Xabi Alonso.

Melansir Defensa Central, meski masa jabatannya terbilang singkat, Xabi Alonso mencatatkan persentase kemenangan mencapai 71%. Angka ini bahkan melampaui Ancelotti yang ada di kisaran 70%, serta Zidane yang berada di angka 62%.

Secara statistik, ini luar biasa. Bahkan belum ada pelatih lain yang berhasil melewati angka tersebut sejauh ini. Tapi tentu saja, angka tidak selalu menceritakan keseluruhan cerita.

Korban Ekspektasi Tinggi

Alonso harus angkat kaki dari kursi pelatih pada Januari lalu setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol dari Barcelona. Padahal saat itu, situasi tim belum sepenuhnya “hancur”.

Mereka masih bersaing di La Liga dengan selisih empat poin, dan tetap hidup di Copa del Rey serta Liga Champions.

Masalahnya bukan sekadar hasil, tapi juga dinamika internal. Ia disebut kesulitan membangun koneksi dengan ruang ganti. Dalam tim yang dipenuhi pemain bintang dan karakter kuat, hal seperti ini bisa jadi faktor penentu.

Ada juga anggapan bahwa klub memberi terlalu banyak pengaruh kepada pemain senior, yang pada akhirnya membuat posisi pelatih jadi kurang kuat. Tapi pada akhirnya, manajemen menilai kedua pihak sama-sama punya tanggung jawab.