Prediksi Skor Everton vs Liverpool di Derby Merseyside: The Toffees Lebih Diunggulkan Menang atas The Reds!

JawaPos.com–Pertandingan panas akan tersaji pada pekan ke-33 Premier League musim 2025/2026 saat Everton menjamu Liverpool di Hill Dickinson Stadium, Minggu (19/4). Derby Merseyside ini diprediksi berlangsung sengit dengan kedua tim sama-sama mengincar poin krusial.

Bermain di depan pendukung sendiri, Everton yang dilatih David Moyes datang dengan modal positif. The Toffees tampil solid dalam dua laga terakhir, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Chelsea dan hasil imbang dramatis melawan Brentford.

Saat ini, Everton menempati peringkat kedelapan klasemen dengan 13 kemenangan dari 32 pertandingan. Performa kandang yang membaik membuat mereka optimistis bisa kembali meraih hasil maksimal.

Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah Beto. Striker berusia 28 tahun itu tengah on fire setelah mencetak gol dalam dua laga beruntun, termasuk brace ke gawang Chelsea. Total, dia sudah mengoleksi tujuh gol dan satu assist musim ini.

Di sisi lain, Liverpool asuhan Arne Slot sedang dalam tren kurang meyakinkan. The Reds baru saja tersingkir dari UEFA Champions League dengan performa yang mengecewakan di dua leg.

Liverpool kini berada di posisi kelima klasemen dengan 15 kemenangan dari 32 laga. Mereka wajib meraih poin jika ingin menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan.

Namun, masalah cedera menjadi tantangan besar. Sejumlah pemain penting seperti Alisson Becker, Joe Gomez, dan Wataru Endo, dipastikan absen. Di lini depan, Mohamed Salah akan menjadi tumpuan utama, dengan catatan 12 kontribusi gol dari 23 laga liga musim ini.

Statistik dan Head-to-Head Jelang Pertandingan Dalam lima pertandingan terakhir, Liverpool hanya meraih satu kemenangan, sementara Everton mencatat tiga kemenangan. Dari total 298 pertemuan, Liverpool unggul dengan 127 kemenangan, dibandingkan Everton yang meraih 84 kemenangan, sementara 87 laga berakhir imbang.