Rizka Perdana Putra
17 April 2026, 18.58 WIB

Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Cedera sampai Akhir Tahun, Absen Bela Prancis di Piala Dunia 2026

Hugo Ekitike. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang Liverpool FC (LFC) Hugo Ekitike bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ekitike bukan hanya gagal membawa LFC lolos ke semifinal Liga Champions setelah disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan agregat 0-4. Ekitike juga terkena cedera robek tendon ligamen achilles sehingga ditarik keluar setelah setengah jam awal laga di Anfield kemarin (16/4).

This Is Anfield menyebut, cedera Ekitike paling cepat baru pulih setelah sembilan bulan ke depan. Artinya, striker 23 tahun itu bisa absen sampai awal 2027. Ekitike tidak hanya melewatkan sisa Premier League musim ini, melainkan juga paro pertama Premier League musim depan. Dia juga tidak akan berpartisipasi bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

’’Hugo (Ekitike) mengalami cedera serius. Sayangnya, tingkat keparahan cederanya itu membuatnya tidak akan bisa menyelesaikan musim bersama LFC dan bergabung bersama kami di Piala Dunia,’’ kata entraineur Prancis Didier Deschamps memberikan konfirmasi dilansir dari L’Equipe. 

Artikel Terkait
Kartu Merah Lelucon! Real Madrid Protes Pengusiran Eduardo Camavinga di Laga Kontra Bayern Munchen - Image
Sepak Bola Dunia

Kartu Merah Lelucon! Real Madrid Protes Pengusiran Eduardo Camavinga di Laga Kontra Bayern Munchen

17 April 2026, 18.36 WIB

Berkaca dari Pengalaman Musim Lalu, Arsenal Waswas Lawan Atletico Madrid! - Image
Sepak Bola Dunia

Berkaca dari Pengalaman Musim Lalu, Arsenal Waswas Lawan Atletico Madrid!

17 April 2026, 19.19 WIB

Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Tersingkir dari Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Tersingkir dari Liga Champions

17 April 2026, 16.09 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

