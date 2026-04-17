Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Cedera sampai Akhir Tahun, Absen Bela Prancis di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Penyerang Liverpool FC (LFC) Hugo Ekitike bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ekitike bukan hanya gagal membawa LFC lolos ke semifinal Liga Champions setelah disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan agregat 0-4. Ekitike juga terkena cedera robek tendon ligamen achilles sehingga ditarik keluar setelah setengah jam awal laga di Anfield kemarin (16/4).

This Is Anfield menyebut, cedera Ekitike paling cepat baru pulih setelah sembilan bulan ke depan. Artinya, striker 23 tahun itu bisa absen sampai awal 2027. Ekitike tidak hanya melewatkan sisa Premier League musim ini, melainkan juga paro pertama Premier League musim depan. Dia juga tidak akan berpartisipasi bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026.