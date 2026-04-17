Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Cedera sampai Akhir Tahun, Absen Bela Prancis di Piala Dunia 2026

Hugo Ekitike. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyerang Liverpool FC (LFC) Hugo Ekitike bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ekitike bukan hanya gagal membawa LFC lolos ke semifinal Liga Champions setelah disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan agregat 0-4. Ekitike juga terkena cedera robek tendon ligamen achilles sehingga ditarik keluar setelah setengah jam awal laga di Anfield kemarin (16/4).
This Is Anfield menyebut, cedera Ekitike paling cepat baru pulih setelah sembilan bulan ke depan. Artinya, striker 23 tahun itu bisa absen sampai awal 2027. Ekitike tidak hanya melewatkan sisa Premier League musim ini, melainkan juga paro pertama Premier League musim depan. Dia juga tidak akan berpartisipasi bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Kartu Merah Lelucon! Real Madrid Protes Pengusiran Eduardo Camavinga di Laga Kontra Bayern Munchen
’’Hugo (Ekitike) mengalami cedera serius. Sayangnya, tingkat keparahan cederanya itu membuatnya tidak akan bisa menyelesaikan musim bersama LFC dan bergabung bersama kami di Piala Dunia,’’ kata entraineur Prancis Didier Deschamps memberikan konfirmasi dilansir dari L’Equipe.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?