Liverpool Kehilangan Striker Andalan Hugo Ekitike Selama Sembilan Bulan

JawaPos.com–Kabar buruk datang dari Liverpool. Striker andalan mereka, Hugo Ekitike, dipastikan harus menepi dalam waktu lama setelah mengalami cedera serius pada laga Liga Champions.

Pemain asal Prancis itu mengalami robek tendon Achilles saat Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain di Anfield. Insiden terjadi di babak pertama ketika Hugo Ekitike mencoba berakselerasi, namun tiba-tiba terjatuh sambil memegangi bagian bawah kaki kanan.

Situasinya langsung terlihat mengkhawatirkan. Ekitike harus ditarik keluar pada menit ke-32, dan ekspresi kesakitan di wajahnya sudah cukup menjelaskan betapa parah cedera tersebut.

Kini, diagnosis awal mengonfirmasi kekhawatiran terbesar Liverpool. Ekitike diperkirakan absen hingga sembilan bulan, bahkan berpotensi baru kembali bermain pada 2027. Artinya, satu hal sudah pasti, dia akan melewatkan Piala Dunia 2026.

Melansir Talksport, pelatih Liverpool Arne Slot mengaku langsung menyadari bahwa situasinya tidak baik sejak awal. ”Tidak terlalu bagus. Kita semua bisa melihat kondisinya tidak baik,” ujar Slot.

”Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Di babak kedua dia pulang dan saya belum melihatnya lagi,” imbuh dia.

Slot juga menyoroti betapa beratnya momen ini bagi sang pemain, terutama di fase penting musim.

”Sepertinya, kehilangan pemain adalah sesuatu yang sudah sering kita alami musim ini. Namun ini sangat sulit baginya karena Anda tidak pernah ingin cedera, terutama pada saat seperti ini di musim kompetisi,” terang Arne Slot.