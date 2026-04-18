Pesan Haru Hugo Ekitike Setelah Cedera Tendon Achilles, Pelatih Liverpool Beri Dukungan

JawaPos.com–Hugo Ekitike dipastikan absen hingga akhir musim ini bersama Liverpool. Dia mengalami cedera tendon achilles saat laga kekalahan Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain pada 15 April.

Melalui sosial medianya, Hugo Ekitike merasa tidak adil harus mengalami cedera tendon achilles. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa ada perasaan syukur dari cedera yang dialaminya.

Penyerang timnas Prancis tersebut percaya bahwa dukungan dari suporter Liverpool akan menjadi kekuatannya untuk segera pulih. Hugo Ekitike meyakini bahwa dia tidak sendirian menghadapi cedera tendon achilles.

”Ini sulit, mungkin bahkan tidak adil... tapi aku bersyukur ini terjadi padaku di sini, di antara kalian. Aku tidak sendirian. Kekuatan dan cinta kalian akan menjadi pendorongku. Sampai jumpa lagi segera, Anfield,” tulis Hugo Ekitike di kanal Instagram pribadinya.

Pelatih Liverpool Arne Slot menegaskan Ekitike masih belum dioperasi karena cedera tendon achilles. Sang pelatih menyayangkan bahwa pemainnya itu akan melewatkan banyak pertandingan bersama Liverpool.

”Tidak, dia belum dioperasi. Ini sangat menyedihkan baginya. Bergabung dengan klub baru, langsung memberikan dampak yang besar, bermain melawan mantan klub Anda di perempat final Liga Champions, dengan begitu banyak hal yang akan datang untuknya di musim panas, pikiran pertama Anda selalu tertuju pada absennya dia dalam waktu yang lama, melewatkan begitu banyak momen spesial,” kata Arne Slot yang dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (18/4).

Pelatih asal Belanda tersebut berharap agar Ekitike makin termotivasi dengan cedera yang dialaminya. Slot ingin pemainnya itu tampil lebih kuat setelah pulih dari cedera tendon achilles.

”Namun, dia bukanlah pemain pertama dan tidak akan menjadi pemain terakhir yang mengalami hal seperti ini di awal karirnya, dan ada begitu banyak contoh pemain yang kembali bahkan lebih kuat. Itulah tantangan yang dihadapinya sekarang,” ujar pelatih 47 tahun itu.