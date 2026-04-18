Jadwal Liga Italia Pekan 32: Inter Menuju Scudetto, Duel Panas Mengguncang Serie A!

Jadwal lengkap Liga Italia pekan ke-32 musim 2025-2026 dengan sejumlah laga big match yang menentukan posisi klasemen. (Serie A)
JawaPos.com — Jadwal Liga Italia pekan ke-32 musim 2025/2026 resmi dirilis dan langsung menyajikan rangkaian laga panas. Persaingan menuju puncak klasemen semakin memanas seiring kompetisi memasuki fase krusial.
Pekan ini akan berlangsung mulai 18 hingga 21 April 2026 dengan sejumlah pertandingan menarik. Siaran langsung tersedia melalui ANTV serta layanan live streaming di Vidio.
Sorotan utama tentu tertuju pada Inter yang kini memimpin klasemen sementara. Mereka berpeluang besar semakin mendekat ke gelar Scudetto saat menjamu Cagliari.
Laga tersebut menjadi momentum penting bagi Inter untuk menjaga jarak dari para pesaing. Bermain di kandang sendiri membuat mereka diunggulkan untuk meraih poin penuh.
Namun, tekanan tetap ada karena rival di papan atas juga tampil konsisten. Setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar dalam perebutan gelar musim ini.
Selain Inter, Napoli juga akan menjalani laga berat melawan Lazio. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar posisi terbaik.
Napoli membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa bersaing di papan atas. Sementara Lazio tak ingin kehilangan momentum demi mengamankan tiket kompetisi Eropa.
Duel lain yang tak kalah menarik mempertemukan AS Roma dengan Atalanta. Kedua tim dikenal memiliki gaya bermain menyerang yang atraktif.
Pertandingan ini berpotensi menghadirkan banyak gol dan drama di lapangan. AS Roma ingin memaksimalkan laga kandang, sementara Atalanta siap mencuri poin.
AC Milan juga akan menghadapi ujian saat bertandang ke markas Verona. Meski di atas kertas lebih unggul, Milan tak boleh meremehkan tuan rumah.
