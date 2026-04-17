Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
18 April 2026, 04.30 WIB

Aaron Ramsey akan Ambil Lisensi Pelatih Usai Pensiun dari Sepak Bola

Legenda Arsenal Aaron Ramsey saat ditemui pewarta di Jakarta, Jumat (17/04/2026). (ANTARA/FAJAR SATRIYO) - Image

Legenda Arsenal Aaron Ramsey saat ditemui pewarta di Jakarta, Jumat (17/04/2026). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)

JawaPos.com - Setelah gantung sepatu, legenda Arsenal Aaron Ramsey akan mengambil lisensi kepelatihan. Ramsey yang memutuskan pensiun pada 7 April lalu siap menjalani karir di pinggir lapangan dengan mengambil lisensi, dikutip dari ANTARA.

"Saya akan mencoba untuk menjadi pelatih dan menjalani sejumlah program pengambilan lisensi, saya harap ke depannya dapat berjalan lancar," kata Ramsey kepada pewarta di Jakarta, Jumat.

Ramsey merupakan mantan salah satu pilar penting tim nasional Wales  yang melaju ke semifinal Euro 2016 meski berstatus  debutan.

Ramsey juga bagian Wales yang lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 64 tahun.

Dia juga menyumbangkan total tiga gelar Piala FA kepada Meriam London.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Ramsey menjadi bagian dari tur kampanye Arsenal Worldwide. 

Mantan pemain Juventus itu  memberikan pelatihan kepada para pemain akademi di ASIOP, Jakarta.

Ramsey akan melakukan jumpa penggemar dan ditutup dengan nonton bareng pertandingan Liga Inggris antara Manchester City menghadapi Arsenal akhir pekan ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore