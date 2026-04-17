Aaron Ramsey akan Ambil Lisensi Pelatih Usai Pensiun dari Sepak Bola

JawaPos.com - Setelah gantung sepatu, legenda Arsenal Aaron Ramsey akan mengambil lisensi kepelatihan. Ramsey yang memutuskan pensiun pada 7 April lalu siap menjalani karir di pinggir lapangan dengan mengambil lisensi, dikutip dari ANTARA.

"Saya akan mencoba untuk menjadi pelatih dan menjalani sejumlah program pengambilan lisensi, saya harap ke depannya dapat berjalan lancar," kata Ramsey kepada pewarta di Jakarta, Jumat.

Ramsey merupakan mantan salah satu pilar penting tim nasional Wales yang melaju ke semifinal Euro 2016 meski berstatus debutan.

Ramsey juga bagian Wales yang lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 64 tahun.

Dia juga menyumbangkan total tiga gelar Piala FA kepada Meriam London.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Ramsey menjadi bagian dari tur kampanye Arsenal Worldwide.

Mantan pemain Juventus itu memberikan pelatihan kepada para pemain akademi di ASIOP, Jakarta.