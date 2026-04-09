Eks Gelandang Arsenal dan Juventus Aaron Ramsey Resmi Pensiun, Akhiri Karier 16 Tahun di Sepak Bola

JawaPos.com - Gelandang asal Wales, Aaron Ramsey, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 35 tahun. Keputusan yang diumumkan pada Selasa (7/4) itu mengakhiri perjalanan panjangnya sejak memulai debut pada 2007.

Ramsey terakhir kali berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Pumas UNAM pada musim panas 2025. Sepanjang kariernya, Ramsey tercatat memperkuat sejumlah klub besar seperti Arsenal, Cardiff City, hingga Juventus.

Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui media sosial, Ramsey mengakui keputusan itu tidak mudah diambil. Namun, Aaron Ramsey tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan pensiunnya. “Ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola,” tulis Ramsey.

Ramsey juga mengungkapkan rasa bangganya selama membela tim nasional Wales sepanjang kariernya. “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya mengenakan seragam Wales dan mengalami begitu banyak momen luar biasa. Hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kontribusi luar biasa dari para pelatih dan staf yang pernah bekerja dengan saya.”

Ramsey turut menyampaikan rasa terima kasih kepada klub-klub yang pernah dibelanya selama berkarier sebagai pesepak bola profesional. “Terima kasih kepada semua klub yang telah memberi saya kesempatan bermain. Terima kasih kepada para pelatih dan staf yang membantu saya mewujudkan mimpi bermain di level tertinggi.”

Unggahan Ramsey di X itu pun dikomentari oleh akun resmi Arsenal yang mengucapkan selamat pensiun kepada pemain yang berjuluk Rambo tersebut.

Dilansir dari The Athletic, Ramsey memulai karier profesionalnya bersama Cardiff City dan mencatat sejarah sebagai pemain termuda klub itu saat debut di usia 16 tahun 124 hari pada April 2007. Setahun kemudian, Ramsey bergabung dengan Arsenal dan berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di eranya.

Selama 11 tahun berseragam Arsenal, Ramsey mencatatkan 369 penampilan dengan torehan 64 gol dan 60 assist. Ramsey juga meraih enam trofi bersama klub London itu, termasuk tiga gelar Piala FA.