Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
09 April 2026, 21.42 WIB

Eks Gelandang Arsenal dan Juventus Aaron Ramsey Resmi Pensiun, Akhiri Karier 16 Tahun di Sepak Bola

Aaron Ramsey umumkan pensiun di usia 35 tahun. (X/@brfootball) - Image

Aaron Ramsey umumkan pensiun di usia 35 tahun. (X/@brfootball)

JawaPos.com - Gelandang asal Wales, Aaron Ramsey, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 35 tahun. Keputusan yang diumumkan pada Selasa (7/4) itu mengakhiri perjalanan panjangnya sejak memulai debut pada 2007.

Ramsey terakhir kali berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Pumas UNAM pada musim panas 2025. Sepanjang kariernya, Ramsey tercatat memperkuat sejumlah klub besar seperti Arsenal, Cardiff City, hingga Juventus.

Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui media sosial, Ramsey mengakui keputusan itu tidak mudah diambil. Namun, Aaron Ramsey tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan pensiunnya. “Ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola,” tulis Ramsey.

Ramsey juga mengungkapkan rasa bangganya selama membela tim nasional Wales sepanjang kariernya. “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya mengenakan seragam Wales dan mengalami begitu banyak momen luar biasa. Hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kontribusi luar biasa dari para pelatih dan staf yang pernah bekerja dengan saya.”

Ramsey turut menyampaikan rasa terima kasih kepada klub-klub yang pernah dibelanya selama berkarier sebagai pesepak bola profesional. “Terima kasih kepada semua klub yang telah memberi saya kesempatan bermain. Terima kasih kepada para pelatih dan staf yang membantu saya mewujudkan mimpi bermain di level tertinggi.”

Unggahan Ramsey di X itu pun dikomentari oleh akun resmi Arsenal yang mengucapkan selamat pensiun kepada pemain yang berjuluk Rambo tersebut.

Dilansir dari The Athletic, Ramsey memulai karier profesionalnya bersama Cardiff City dan mencatat sejarah sebagai pemain termuda klub itu saat debut di usia 16 tahun 124 hari pada April 2007. Setahun kemudian, Ramsey bergabung dengan Arsenal dan berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di eranya.

Selama 11 tahun berseragam Arsenal, Ramsey mencatatkan 369 penampilan dengan torehan 64 gol dan 60 assist. Ramsey juga meraih enam trofi bersama klub London itu, termasuk tiga gelar Piala FA.

Pada 2019, Ramsey bergabung dengan Juventus secara gratis dan berhasil memenangkan tiga trofi, termasuk gelar Serie A pada 2020. Setelah itu, Ramsey sempat memperkuat Nice dan Rangers sebelum menjalani periode singkat bersama Pumas UNAM.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions

09 April 2026, 20.47 WIB

Kemenangan Arsenal Bukan Keberuntungan! Declan Rice Pamer Rahasia Jadi Pemain Terbaik Tahun Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Kemenangan Arsenal Bukan Keberuntungan! Declan Rice Pamer Rahasia Jadi Pemain Terbaik Tahun Ini

09 April 2026, 01.11 WIB

Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Berkat Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Berkat Arsenal

09 April 2026, 00.32 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore