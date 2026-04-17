Legenda Arsenal Aaron Ramsey Terkesan Pada Antusiasme Penggemar Indonesia

JawaPos.com - Legenda Arsenal Aaron Ramsey terkesan dan takjub pada antusiasme penggemar sepak bola di Indonesia, dikutip dari ANTARA.

"Saya hanya bisa berbicara berdasarkan apa yang saya lihat hari ini, tapi sangat senang berada di sini dan melihat anak-anak perempuan dan laki-laki muda serta antusiasme mereka dalam bermain," kata Ramsey kepada pewarta di Jakarta, Jumat.

"Saya terkesan dengan apa yang saya lihat hari ini," imbuh mantan pemain tim nasional Wales itu.

Selain menggelar pertandingan fun match, Ramsey juga mengisi pelatihan di akademi ASIOP.

Melihat permainan para pemain akademi, pemain berjuluk Rambo itu menyatakan setiap pemain mempunyai cara bermain yang bagus.

"Sejujurnya, saya tidak tahu banyak. Tapi, dari apa yang saya lihat pagi ini dari anak-anak dan lainnya, ya, saya rasa antusiasme dan cara mereka bermain sangat bagus. Jadi, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini," kata Ramsey.

Ini kedua kalinya mantan pemain Juventus itu datang Indonesia setelah 2013.