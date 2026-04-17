Aaron Ramsey Yakin Arsenal Juarai Liga Inggris

Legenda Arsenal Aaron Ramsey saat mengunjungi akademi ASIOP di Jakarta, Jumat (17/04/2026). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)
JawaPos.com - Legenda Arsenal Aaron Ramsey yakin The Gunners menjuarai Liga Inggris musim ini karena saat ini Declan Rice dan kawan-kawan berpeluang besar mengunci gelar Liga Inggris, dikutip dari ANTARA.
"Saya pikir tentu saja mereka punya peluang besar (untuk juara)," kata Ramsey kepada pewarta di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan laga menghadapi Manchester City merupakan laga krusial untuk menentukan gelar juara.
The Gunners bersua The Citizens di di Etihad Stadium, Manchester pada Minggu pekan ini.
"Anda tahu, mereka harus bertandang ke Manchester City sekarang dan mendapatkan hasil kemenangan. Dan, Anda tahu, semua orang penasaran dan tidak sabar menantikan pertandingan ini," kata Ramsey.
"Tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus bagi Arsenal dan waktunya sangat tepat sekarang, jadi semoga mereka bisa menang," imbuh mantan pemain tim nasional Wales.
Arsenal sementara memimpin klasemen Liga Inggris dengan 70 poin atau enam poin di atas Manchester City yang berada di peringkat kedua dengan 64 poin dan menyimpan satu pertandingan lebih banyak.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?