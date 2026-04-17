Aaron Ramsey Yakin Arsenal Juarai Liga Inggris

JawaPos.com - Legenda Arsenal Aaron Ramsey yakin The Gunners menjuarai Liga Inggris musim ini karena saat ini Declan Rice dan kawan-kawan berpeluang besar mengunci gelar Liga Inggris, dikutip dari ANTARA.

"Saya pikir tentu saja mereka punya peluang besar (untuk juara)," kata Ramsey kepada pewarta di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan laga menghadapi Manchester City merupakan laga krusial untuk menentukan gelar juara.

The Gunners bersua The Citizens di di Etihad Stadium, Manchester pada Minggu pekan ini.

Baca Juga:Legenda Arsenal Aaron Ramsey Terkesan Pada Antusiasme Penggemar Indonesia

"Anda tahu, mereka harus bertandang ke Manchester City sekarang dan mendapatkan hasil kemenangan. Dan, Anda tahu, semua orang penasaran dan tidak sabar menantikan pertandingan ini," kata Ramsey.

"Tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus bagi Arsenal dan waktunya sangat tepat sekarang, jadi semoga mereka bisa menang," imbuh mantan pemain tim nasional Wales.