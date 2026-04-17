Bastoni dan Lautaro Martinez Absen Bela Inter di Laga Kontra Cagliari

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu. (AP Photo/Antonio Calanni)
JawaPos.com - Pelatih Inter Milan Cristian Chivu memastikan dua pemainnya Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez absen pada laga kontra Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2025/2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Sabtu (18/4) dini hari WIB.
"Untuk Bastoni, pergelangan kakinya masih bermasalah. Kondisi dia belum 100 persen, bahkan hampir tidak berlatih dalam sebulan. Dia tidak akan masuk skuad besok dan akan fokus pemulihan," ujar Chivu dikutip dari laman resmi Inter Milan, Jumat.
Sebelumnya, pada laga kontra Como 1907, Senin (13/4) dini hari WIB, Bastoni hanya bermain selama satu babak sebelum digantikan Carlos Augusto.
Meski demikian, Chivu menilai Bastoni memiliki mental tangguh dan itu akan berpengaruh besar dalam pemulihan cederanya.
"Dia selalu ingin memberikan kontribusi," tutur Chivu.
Sementara itu, kondisi kapten sekaligus penyerang Inter, Lautaro Martinez, disebut terus membaik meski dia tidak diturunkan kontra Cagliari.
Menurut Chivu, Martinez baru akan berlatih bersama tim sekitar tujuh sampai delapan hari ke depan.
"Namun, proses pemulihannya berjalan sesuai rencana," kata juru taktik asal Rumania itu.
Akan tetapi, bersamaan dengan situasi tersebut, kabar baik datang dan bek tengah Inter lainnya Yann-Aurel Bisseck yang sudah kembali berlatih dan diprediksi bisa beraktivitas bersama tim dalam dua hari ke depan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?