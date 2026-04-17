Bastoni dan Lautaro Martinez Absen Bela Inter di Laga Kontra Cagliari

JawaPos.com - Pelatih Inter Milan Cristian Chivu memastikan dua pemainnya Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez absen pada laga kontra Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2025/2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Sabtu (18/4) dini hari WIB.

"Untuk Bastoni, pergelangan kakinya masih bermasalah. Kondisi dia belum 100 persen, bahkan hampir tidak berlatih dalam sebulan. Dia tidak akan masuk skuad besok dan akan fokus pemulihan," ujar Chivu dikutip dari laman resmi Inter Milan, Jumat.

Sebelumnya, pada laga kontra Como 1907, Senin (13/4) dini hari WIB, Bastoni hanya bermain selama satu babak sebelum digantikan Carlos Augusto.

Meski demikian, Chivu menilai Bastoni memiliki mental tangguh dan itu akan berpengaruh besar dalam pemulihan cederanya.

"Dia selalu ingin memberikan kontribusi," tutur Chivu.

Sementara itu, kondisi kapten sekaligus penyerang Inter, Lautaro Martinez, disebut terus membaik meski dia tidak diturunkan kontra Cagliari.

Menurut Chivu, Martinez baru akan berlatih bersama tim sekitar tujuh sampai delapan hari ke depan.

"Namun, proses pemulihannya berjalan sesuai rencana," kata juru taktik asal Rumania itu.