Mengenal Francesco Pio Esposito, Mesin Gol Muda Italia yang Jadi Harapan Baru Gli Azzurri

JawaPos.com - Nama Francesco Pio Esposito semakin sering menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Penyerang muda Italia itu kembali menunjukkan kualitasnya setelah mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhir bersama Timnas Italia.

Performa impresif tersebut membuat banyak penggemar mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Pio Esposito yang kini digadang-gadang sebagai salah satu penyerang masa depan Gli Azzurri timnas Italia?

Lahir di Castellammare di Stabia, Italia, pada 28 Juni 2005, Francesco Pio Esposito merupakan salah satu produk akademi terbaik Inter Milan. Dengan tinggi badan mencapai 1,91 meter, dia memiliki postur ideal untuk seorang striker modern. Namun keunggulannya bukan hanya terletak pada fisik yang menjulang.

Pio Esposito dikenal sebagai penyerang yang mampu mengombinasikan kekuatan fisik, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhir yang tajam. Di saat yang sama, dia juga cukup nyaman saat harus turun membantu membangun serangan atau membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Karakter tersebut membuat banyak pengamat melihatnya sebagai tipe penyerang nomor 9 klasik yang mulai jarang ditemukan dalam sepak bola modern. Perjalanan karirnya bersama Inter Milan dimulai sejak usia muda setelah bergabung dengan akademi klub pada 2014.

Sebelum menembus tim utama, dia sempat menimba pengalaman berharga melalui masa peminjaman di Spezia selama dua musim. Keputusan tersebut terbukti tepat. Bersama Spezia, Pio Esposito mendapatkan menit bermain yang konsisten dan berhasil mengoleksi 20 gol dari 73 pertandingan.

Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk mempersiapkan dirinya menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi. Pada musim 2025/2026, dia mulai mendapat kepercayaan lebih besar di tim utama Inter Milan.

Hingga akhir musim, penyerang muda tersebut mencatatkan 35 penampilan dan menyumbangkan tujuh gol di berbagai kompetisi. Meski jumlah golnya belum terlalu mencolok, kontribusinya membantu Inter Milan meraih gelar Serie A dan Coppa Italia musim 2025/2026 menjadi bukti bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi.