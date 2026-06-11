Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 11 Juni 2026 | 15.37 WIB

Bayern Siapkan Yann Bisseck sebagai Pengganti Kim Min-jae, Inter Minta 40 Juta Euro

Yann Bisseck setelah Inter Milan kalah dari Atletico Madrid. (Dok. Yann Bisseck) - Image

Yann Bisseck setelah Inter Milan kalah dari Atletico Madrid. (Dok. Yann Bisseck)

JawaPos.com - Bayern Munchen terus bergerak mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan untuk menghadapi musim 2026/2027. Nama bek Inter Milan, Yann Bisseck, kini menjadi salah satu kandidat utama yang masuk dalam radar klub raksasa Bundesliga tersebut.

Laporan yang beredar di Jerman menyebutkan bahwa Bisseck tertarik dengan peluang bergabung ke Bayern.

Kepindahan itu dinilai dapat membuka kesempatan lebih besar baginya untuk mendapatkan menit bermain reguler sekaligus memperkuat posisinya di Timnas Jerman yang kini ditangani Julian Nagelsmann.

Meski demikian, transfer tersebut masih bergantung pada situasi Kim Min-jae. Bayern disebut baru akan bergerak serius mendatangkan Bisseck apabila bek asal Korea Selatan itu resmi meninggalkan Allianz Arena pada bursa transfer musim panas ini.

Kim Min-jae belakangan memang santer dikaitkan dengan Juventus. Beberapa laporan menyebut sang pemain telah memberikan sinyal positif untuk melanjutkan kariernya di Serie A. Jika transfer itu terwujud, Bayern akan memiliki ruang untuk merekrut bek tengah baru sebagai penggantinya.

Yann Bisseck sendiri bukan nama asing bagi sepak bola Jerman. Lahir di Cologne pada 29 November 2000, bek berpostur 196 sentimeter itu merupakan produk akademi FC Köln sebelum meniti karier di sejumlah klub Eropa melalui masa peminjaman.

Perkembangan kariernya mulai mencuri perhatian saat membela AGF di Denmark. Penampilan impresifnya membuat Inter Milan merekrutnya pada 2023. Sejak saat itu, Bisseck berkembang menjadi salah satu bek muda yang cukup diperhitungkan di Serie A.

Bersama Inter, pemain berusia 25 tahun tersebut telah membantu klub meraih sejumlah prestasi, termasuk gelar Serie A dan Coppa Italia.

Selain kuat dalam duel udara berkat posturnya yang menjulang, Bisseck juga dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi bertahan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bayern Munchen Inginkan Rio Ngumoha, Liverpool Tolak Mentah-Mentah - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munchen Inginkan Rio Ngumoha, Liverpool Tolak Mentah-Mentah

Sabtu, 6 Juni 2026 | 19.55 WIB

Jamal Musiala Puji Permainan Apik Timnas Jerman saat Kalahkan Finlandia - Image
Sepak Bola Dunia

Jamal Musiala Puji Permainan Apik Timnas Jerman saat Kalahkan Finlandia

Selasa, 2 Juni 2026 | 01.58 WIB

Joao Palhinha Betah di Tottenham Hotspur, Buka Peluang Tinggalkan Bayern Munchen - Image
Sepak Bola Dunia

Joao Palhinha Betah di Tottenham Hotspur, Buka Peluang Tinggalkan Bayern Munchen

Rabu, 27 Mei 2026 | 05.34 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore