Bayern Siapkan Yann Bisseck sebagai Pengganti Kim Min-jae, Inter Minta 40 Juta Euro

JawaPos.com - Bayern Munchen terus bergerak mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan untuk menghadapi musim 2026/2027. Nama bek Inter Milan, Yann Bisseck, kini menjadi salah satu kandidat utama yang masuk dalam radar klub raksasa Bundesliga tersebut.

Laporan yang beredar di Jerman menyebutkan bahwa Bisseck tertarik dengan peluang bergabung ke Bayern.

Kepindahan itu dinilai dapat membuka kesempatan lebih besar baginya untuk mendapatkan menit bermain reguler sekaligus memperkuat posisinya di Timnas Jerman yang kini ditangani Julian Nagelsmann.

Meski demikian, transfer tersebut masih bergantung pada situasi Kim Min-jae. Bayern disebut baru akan bergerak serius mendatangkan Bisseck apabila bek asal Korea Selatan itu resmi meninggalkan Allianz Arena pada bursa transfer musim panas ini.

Kim Min-jae belakangan memang santer dikaitkan dengan Juventus. Beberapa laporan menyebut sang pemain telah memberikan sinyal positif untuk melanjutkan kariernya di Serie A. Jika transfer itu terwujud, Bayern akan memiliki ruang untuk merekrut bek tengah baru sebagai penggantinya.

Yann Bisseck sendiri bukan nama asing bagi sepak bola Jerman. Lahir di Cologne pada 29 November 2000, bek berpostur 196 sentimeter itu merupakan produk akademi FC Köln sebelum meniti karier di sejumlah klub Eropa melalui masa peminjaman.

Perkembangan kariernya mulai mencuri perhatian saat membela AGF di Denmark. Penampilan impresifnya membuat Inter Milan merekrutnya pada 2023. Sejak saat itu, Bisseck berkembang menjadi salah satu bek muda yang cukup diperhitungkan di Serie A.

Bersama Inter, pemain berusia 25 tahun tersebut telah membantu klub meraih sejumlah prestasi, termasuk gelar Serie A dan Coppa Italia.