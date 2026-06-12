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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 12 Juni 2026 | 23.23 WIB

Ajax Ingin Datangkan Yann Sommer dari Inter Milan, Posisi Maarten Paes Terancam

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. (Dok. Maarten Paes) - Image

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. (Dok. Maarten Paes)

JawaPos.com - Ajax Amsterdam dikabarkan mulai bergerak mencari tambahan kekuatan untuk posisi penjaga gawang jelang musim baru.

Klub raksasa Belanda tersebut disebut telah menghubungi kiper veteran asal Swiss, Yann Sommer, yang saat ini masih berstatus pemain Inter Milan.

Laporan dari media Italia, La Gazzetta dello Sport, menyebut Ajax tertarik mendatangkan Sommer untuk memperkuat sektor penjaga gawang.

Meski telah berusia 37 tahun, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Sommer dinilai masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Jika transfer ini terealisasi, Sommer berpotensi menjadi pesaing utama Maarten Paes dalam perebutan posisi kiper nomor satu Ajax musim depan.

Kehadiran kiper berpengalaman tersebut tentu akan meningkatkan persaingan di dalam skuad sekaligus memberikan lebih banyak opsi bagi tim pelatih.

Nama Yann Sommer bukan sosok asing di sepak bola Eropa. Sepanjang kariernya, ia dikenal sebagai salah satu kiper paling konsisten yang pernah dimiliki Swiss.

Sommer sempat memperkuat sejumlah klub besar, termasuk Borussia Mönchengladbach dan Bayern Munchen, sebelum bergabung dengan Inter Milan.

Di level internasional, Sommer juga menjadi andalan Timnas Swiss dalam berbagai turnamen besar.

Editor: Edi Yulianto
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