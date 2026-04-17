Jelang Laga Penentu Liga Inggris! Arsenal Dihantam Krisis Cedera, Odegaard dan Saka Terancam Absen vs Manchester City

JawaPos.com–Pertandingan menarik akan tersaji akhir pekan ini saat Arsenal bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium dalam laga yang berpotensi menjadi penentu gelar Premier League musim ini.

Skuad asuhan Mikel Arteta masih berada di puncak klasemen dengan keunggulan enam poin atas Manchester City, meski tuan rumah masih memiliki satu laga tunda. Namun, The Gunners datang ke laga ini dengan kondisi tidak ideal setelah kalah 1-2 dari Bournemouth di liga dan hanya bermain imbang tanpa gol melawan Sporting Lisbon di Liga Champions.

Hasil imbang di Eropa memang memastikan Arsenal lolos ke semifinal UEFA Champions League untuk kedua musim beruntun. Namun, kelolosan tersebut harus dibayar mahal dengan tambahan masalah cedera di dalam skuad.

Salah satu perhatian utama datang dari winger Noni Madueke yang sempat ditarik keluar pada laga tengah pekan karena masalah pada lutut. Meski sempat terlihat pincang, hasil pemeriksaan menunjukkan cedera tersebut tidak separah dugaan awal dan ia masih berpeluang tampil di Etihad.

Di sisi lain, kapten tim Martin Odegaard masih diragukan tampil setelah mengalami cedera lutut sejak leg pertama melawan Sporting. Gelandang kreatif asal Norwegia itu masih menjalani pemulihan dan kemungkinan besar belum siap dimainkan.

Kondisi serupa juga dialami Bukayo Saka yang absen dalam beberapa pertandingan terakhir akibat masalah pada tendon Achilles. Absennya Saka menjadi pukulan besar bagi lini serang Arsenal, mengingat perannya yang sangat vital musim ini.

Selain itu, bek Jurrien Timber juga masih dalam tahap pemulihan dari cedera dan statusnya untuk laga akhir pekan masih meragukan. Situasi ini membuat Arteta harus memutar otak dalam menyusun lini pertahanan.

Di sektor lain, Riccardo Calafiori masih menjadi tanda tanya setelah absen dalam dua laga terakhir, meski peluangnya untuk pulih tepat waktu masih terbuka. Sementara itu, gelandang Mikel Merino masih harus menepi cukup lama setelah menjalani operasi akibat patah tulang kaki dan diperkirakan baru kembali sebelum musim berakhir.