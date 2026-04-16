PSG vs Bayern, Atletico vs Arsenal! Ini Analisis Kekuatan 4 Tim Semifinal Liga Champions 2025/2026

JawaPos.com-Semifinal Liga Champions UEFA musim 2025/2026 resmi menghadirkan empat raksasa Eropa. Juara bertahan Paris Saint-Germain akan menghadapi Bayern Muenchen, sementara Atletico Madrid ditantang Arsenal.

Keempat tim memastikan tiket ke semifinal usai melewati laga dramatis di perempat final yang rampung Kamis dini hari WIB.

Bayern memastikan langkah ke empat besar setelah menang dramatis 4-3 atas Real Madrid di leg kedua. Kemenangan itu membuat raksasa Jerman unggul agregat 6-4 dan siap menantang PSG yang sebelumnya menyingkirkan Liverpool.

Di sisi lain, Arsenal melaju usai menahan imbang Sporting CP 0-0 di leg kedua. The Gunners lolos dengan agregat 1-0, berkat kemenangan tipis di leg pertama. Mereka akan menghadapi Atletico Madrid yang sukses mendepak Barcelona.

Jadwal Semifinal (WIB)

Leg 1

Rabu, 29 April: PSG vs Bayern Muenchen