Gabriel Jesus Hengkang dari Arsenal? The Gunners Siapkan Rencana Pengganti di Bursa Transfer

JawaPos.com–Striker Arsenal Gabriel Jesus dikabarkan berpotensi membuka peluang untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar ini muncul di tengah situasi Arsenal yang kembali menghadapi tekanan besar dalam perburuan gelar Premier League musim ini.

Arsenal yang awalnya sempat bersaing dalam misi meraih quadruple kini harus menerima kenyataan bahwa peluang mereka mulai menipis. Pasukan Mikel Arteta bahkan kini tidak lagi memegang kendali penuh dalam persaingan gelar, setelah Manchester City terus menempel ketat dan berpotensi menyalip di sisa laga musim ini.

Di tengah situasi tersebut, masa depan Gabriel Jesus mulai menjadi sorotan. Penyerang asal Brasil berusia 29 tahun itu disebut telah mengganti agen pada awal 2026, sebuah langkah yang kerap diartikan sebagai sinyal awal potensi kepindahan di dunia sepak bola.

Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan, Jesus memang bisa saja mempertimbangkan tawaran dari klub lain pada musim panas nanti. Saat ini fokusnya masih bersama Arsenal.

”Gabriel Jesus sepenuhnya fokus untuk mencoba memenangkan sesuatu bersama Arsenal musim ini. Ia sangat mencintai klub ini,” ungkap Romano.

”Pada musim panas nanti, dia bisa mempertimbangkan proposal jika ada tawaran yang bagus untuk 2026. Dia bisa saja pergi satu tahun sebelum kontraknya berakhir, tetapi itu bukan sesuatu yang sedang dia cari saat ini,” lanjut Romano.

Kontrak Jesus sendiri masih berlaku hingga 2027, namun dinamika terbaru membuat masa depannya kembali menjadi bahan spekulasi. Di sisi lain, Arsenal juga disebut mulai bergerak di bursa transfer untuk mencari opsi penyerang baru seandainya terjadi perombakan di lini depan.

Situasi ini semakin menarik karena Arsenal sebelumnya juga dikaitkan dengan beberapa nama striker top Eropa, di tengah ketidakpastian mengenai proyek jangka panjang lini serang mereka.