Arteta Bangga Arsenal Lolos ke Semifinal Dua Kali Beruntun

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku sangat bangga setelah mengantarkan timnya lolos ke semifinal Liga Champions dua kali secara beruntun, dikutip dari ANTARA.

Kepastian ini didapatkan setelah Arsenal bermain imbang 0-0 pada leg kedua babak perempat final melawan Sporting CP di Stadion Emirates, Kamis dini hari WIB. Skor imbang ini mengantarkan The Gunners ke semifinal setelah memenangi agregat dengan skor 1-0.

“Saya rasa saat ini kami belum benar-benar menyadarinya, tapi dalam beberapa tahun ke depan kami akan menyadari, jadi jangan anggap remeh apa yang sudah kami lakukan. Ini sangat sulit dicapai, dan belum pernah kami raih sebelumnya, jadi terima kasih banyak untuk para pemain dan semua yang berkontribusi,” kata Arteta, dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Arsenal baru kembali ke Liga Champions tiga tahun lalu, setelah absen enam musim di kompetisi antarklub paling elite di Eropa itu.

Setelah mencapai perempat final pada percobaan pertama, kini The Gunners sukses menembus empat besar dalam dua musim terakhir, yang juga menjadi semifinal kedua Arsenal secara beruntun dalam 140 tahun.

Di semifinal, Arsenal akan bertemu wakil Spanyol, Atletico Madrid, yang di perempat final menyingkirkan Barcelona dengan agregat 3-2.

Laga semifinal akan digelar pada 30 April dan 6 Mei dengan leg pertama di kandang Atletico dan leg kedua di kandang Arsenal.

“Kami belum sempurna, kami ingin berkembang di setiap aspek, tetapi kami punya dua malam ajaib melawan Atletico dan kami pasti akan mempersiapkan diri dengan baik,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.