Kejar Scudetto, Inter Milan Belum Bisa Santai Hadapi Cagliari

JawaPos.com — Inter Milan berupaya melangkah lebih dekat menuju Scudetto saat menjamu Cagliari di San Siro, dini hari nanti. Harusnya, ini laga yang mudah.

Nerazzurri, julukan Inter makin dekat ke podium juara Serie A Italia setelah mengalahkan Como dan pada saat bersamaan Napoli serta AC Milan tersandung di pekan ke-32.

Kemenangan itu membuat mereka unggul 9 serta 12 poin atas Napoli dan AC Milan. Dengan enam laga sisa, Inter sangat nyaman di puncak klasemen.

Namun, pekerjaan mereka belum selesai dan pemain Inter belum bisa melepaskan kaki mereka dari pedal gas. Termasuk saat menjamu Cagliari di pekan ke-33 dini hari nanti.

"Saya akan mengatakan bahwa kami senang bisa lebih dekat dengan target itu. Secara matematis, kami belum sampai di sana,” kata Pelatih Inter, Cristian Chivu di DAZN mengingatkan timnya.

Nicolò Barella juga mengingatkan rekan setimnya untuk tidak santai. Menurutnya, mereka harus mempertahankan level hingga musim benar-benar berakhir atau trofi sudah dalam genggaman.

“Kami perlu terus seperti ini karena tim-tim di belakang kami tidak terlalu jauh. Kami akan mencoba mempertahankan level performa ini,” ujarnya di situs Inter.

Denzel Dumfries yang mencetak dua gol ke gawang Como menggemakan warning rekannya. “Setiap pertandingan penting, jadi kita harus tetap fokus dan terus menatap ke depan,” tegasnya.

Tetap fokus memang masih dibutuhkan Inter Milan. Apalagi, Cagliari yang datang ke Milan sedang berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia.