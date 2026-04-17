17 April 2026, 20.23 WIB

Kejar Scudetto, Inter Milan Belum Bisa Santai Hadapi Cagliari

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu. (Istimewa)

JawaPos.com — Inter Milan berupaya melangkah lebih dekat menuju Scudetto saat menjamu Cagliari di San Siro, dini hari nanti. Harusnya, ini laga yang mudah.

Nerazzurri, julukan Inter makin dekat ke podium juara Serie A Italia setelah mengalahkan Como dan pada saat bersamaan Napoli serta AC Milan tersandung di pekan ke-32.

Kemenangan itu membuat mereka unggul 9 serta 12 poin atas Napoli dan AC Milan. Dengan enam laga sisa, Inter sangat nyaman di puncak klasemen.

Namun, pekerjaan mereka belum selesai dan pemain Inter belum bisa melepaskan kaki mereka dari pedal gas. Termasuk saat menjamu Cagliari di pekan ke-33 dini hari nanti.

"Saya akan mengatakan bahwa kami senang bisa lebih dekat dengan target itu. Secara matematis, kami belum sampai di sana,” kata Pelatih Inter, Cristian Chivu di DAZN mengingatkan timnya.

Nicolò Barella juga mengingatkan rekan setimnya untuk tidak santai. Menurutnya, mereka harus mempertahankan level hingga musim benar-benar berakhir atau trofi sudah dalam genggaman.

“Kami perlu terus seperti ini karena tim-tim di belakang kami tidak terlalu jauh. Kami akan mencoba mempertahankan level performa ini,” ujarnya di situs Inter.

Denzel Dumfries yang mencetak dua gol ke gawang Como menggemakan warning rekannya. “Setiap pertandingan penting, jadi kita harus tetap fokus dan terus menatap ke depan,” tegasnya.

Tetap fokus memang masih dibutuhkan Inter Milan. Apalagi, Cagliari yang datang ke Milan sedang berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia.

Menyusul kemenangan 1-0 atas Cremonese,tim asuhan Fabio Pisacane saat ini berjarak enam angka dari zona degradasi. Setelah memperlebar jarak, mereka jelas butuh poin tambahan untuk mengurangi tekanan.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Taklukkan Orlando Magic, Philadelphia 76ers Pastikan Tiket Playoff - Image
Sports

Taklukkan Orlando Magic, Philadelphia 76ers Pastikan Tiket Playoff

17 April 2026, 19.58 WIB

Tumbangkan Porto, Morgan Gibbs-White Senang Bawa Nottingham Forest ke Semifinal Liga Europa - Image
Sepak Bola Dunia

Tumbangkan Porto, Morgan Gibbs-White Senang Bawa Nottingham Forest ke Semifinal Liga Europa

17 April 2026, 19.26 WIB

Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 32, Inter Milan Masih Kokoh di Puncak - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 32, Inter Milan Masih Kokoh di Puncak

14 April 2026, 15.14 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

