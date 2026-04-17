Taklukkan Orlando Magic, Philadelphia 76ers Pastikan Tiket Playoff

JawaPos.com - Philadelphia 76ers memastikan tiket playoff setelah mengalahkan Orlando Magic 109-97 dalam laga play-in Wilayah Timur, Kamis (16/4) WIB. Kemenangan di Wells Fargo Center itu memastikan Sixers menempati unggulan ketujuh.
Sixers sebenarnya tampil tanpa Joel Embiid yang masih dalam pemulihan pasca operasi usus buntu. Meski begitu, mereka masih mengontrol jalannya pertandingan sejak awal. Guard Tyrese Maxey jadi motor utama dengan torehan 31 poin dan enam assist.
Selanjutnya, Sixers dijadwalkan menghadapi Boston Celtics dalam babak pertama playoff. Laga pertama akan digelar di kandang Celtics, TD Garden pada Minggu (19/4) waktu setempat (Senin dini hari WIB). Itu akan jadi pertemuan ke-23 kedua tim dalam sejarah playoff, terbanyak dalam sejarah NBA.
Pelatih Sixers, Nick Nurse, memperkirakan duel tersebut akan berlangsung dalam atmosfer tinggi sejak awal. “Pertama-tama, suasananya pasti akan luar biasa. Itu selalu menjadi pengalaman yang sangat seru,” kata Nurse dikutip dari Sporting News. “Kita semua benar-benar menantikannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Meski begitu, Sixers punya catatan kurang meyakinkan. Mereka belum pernah mengalahkan Celtics dalam satu pun seri playoff sejak 1982. Secara keseluruhan, dari 23 pertemuan di playoff, Celtics lebih unggul dengan catatan 15 kali lolos.
Namun, Sixers tetap memiliki peluang. Selain Maxey dan (Paul) George, mereka juga punya pemain muda potensial seperti VJ Edgecombe. Kembalinya Embiid, jika terjadi, juga berpotensi menambah kekuatan tim.
Sementara itu, Magic masih memiliki kesempatan terakhir untuk lolos ke playoff. Tim asuhan Jamahl Mosley itu akan menghadapi Charlotte Hornets pada Sabtu (18/4) pagi WIB. Pemenang laga tersebut akan menghadapi Detroit Pistons di babak pertama.
