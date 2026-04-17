Tumbangkan Porto, Morgan Gibbs-White Senang Bawa Nottingham Forest ke Semifinal Liga Europa

Selebrasi Morgan Gibbs-White setelah cetak gol ke gawang Porto. (Dok. Nottingham Forest)
JawaPos.com - Morgan Gibbs-White senang bisa bawa Nottingham Forest ke semifinal Liga Europa setelah mengalahkan Porto di leg kedua perempat final Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 (aggregat 2-1) tersebut dimainkan di City Ground, Jumat (17/4).
Pemain 26 tahun tersebut menjadi pahlawan Nottingham Forest setelah berhasil mencetak gol pada menit ke-12. Gol yang dicetak Morgan Gibbs-White tersebut bertahan hingga akhir laga dan meloloskan Nottingham Forest ke semifinal.
Porto dianggap sebagai lawan yang sulit bagi Morgan Gibbs-White. Pemain yang menjabat sebagai kapten tersebut menyebut Nottingham Forest meraih kemenangan luar biasa dan lolos semifinal.
"Kami tahu ini akan sulit. Kemenangan luar biasa dan kami melaju ke semifinal. Malam yang luar biasa!," kata Morgan Gibbs-White kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (17/4).
Kemenangan melawan Porto dianggap Gibbs-White sebagai salah satu malam terbaik di City Ground. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung.
"Salah satu malam terbaik yang pernah saya alami di City Ground, terima kasih kepada para penggemar dan semua orang yang telah mewujudkannya. Kami mengatakan sejak awal bahwa kami akan menghadapi kompetisi ini dengan sepenuh hati dan kami pantas mendapatkan kemenangan hari ini," ujar Gibbs-White.
Pelatih Nottingham Forest Vitor Pereira memuji penampilan Gibbs-White yang sangat fantastis. Namun, Pelatih asal Portugal tersebut juga menyayangkan beberapa peluang yang terbuang di babak pertama.
"Dia pemain yang fantastis. Tapi kami memiliki peluang di babak pertama untuk menentukan pertandingan. Ketika Anda tidak mencetak gol setelah itu, itu sulit," pungkas Vitor Pereira.
