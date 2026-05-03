Arteta: Mimpi Gelar Masih Hidup, Arsenal Siap Hadapi Atletico!

JawaPos.com - Arsenal seperti menemukan timing yang pas dan itu datang di saat yang paling krusial. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham bukan cuma soal tiga poin, tapi juga sinyal kuat bahwa The Gunners mulai “klik” di fase penentuan musim.
Melansir The Sun, Mikel Arteta pun tak menutupi kepuasannya. Baginya, performa tim kali ini menunjukkan satu hal penting: Arsenal sedang berada di jalur yang tepat untuk menjaga mimpi gelar tetap hidup.
Kemenangan ini membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen. Namun, Arteta langsung mengingatkan bahwa pekerjaan belum rampung.
“Pertandingan kedua selesai. Tiga pertandingan lagi. Kami memenangkan pertandingan terbanyak dalam sejarah klub ini dalam satu musim penuh dan ini belum selesai.”
Nada bicaranya tegas: tidak ada ruang untuk cepat puas, apalagi di tengah tekanan dari pesaing yang masih punya laga tunda.
“Ini adalah pertandingan penting karena kami tahu betapa pentingnya kemenangan dan selisih gol di Liga Primer.”
Arsenal tampil agresif sejak menit pertama. Tiga gol di babak pertama jadi bukti betapa dominannya mereka di Emirates.
“Itu adalah penampilan tim yang hebat. Kami memulai pertandingan seperti yang kami inginkan. Sangat bersemangat. Sangat intens dalam tekanan tinggi.”
Atmosfer stadion juga ikut berperan besar, menurut Arteta.
“Kami berhasil membangkitkan semangat penonton dan ketika stadion ini menciptakan atmosfer seperti itu, akan sulit bagi tim lawan.”
Kembalinya Bukayo Saka dari cedera jelas membawa dampak besar. Dalam laga ini, ia langsung menunjukkan kualitasnya dan Arteta tahu betul betapa pentingnya pemain tersebut.
“Kami tahu apa yang mampu dia lakukan. Dia kembali di bagian terpenting musim ini. Pikirannya masih segar, dia memiliki semangat juang.”
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya