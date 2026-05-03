Arteta: Mimpi Gelar Masih Hidup, Arsenal Siap Hadapi Atletico!

JawaPos.com - Arsenal seperti menemukan timing yang pas dan itu datang di saat yang paling krusial. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham bukan cuma soal tiga poin, tapi juga sinyal kuat bahwa The Gunners mulai “klik” di fase penentuan musim.

Melansir The Sun, Mikel Arteta pun tak menutupi kepuasannya. Baginya, performa tim kali ini menunjukkan satu hal penting: Arsenal sedang berada di jalur yang tepat untuk menjaga mimpi gelar tetap hidup.

“Ini Belum Selesai” Kemenangan ini membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen. Namun, Arteta langsung mengingatkan bahwa pekerjaan belum rampung.

“Pertandingan kedua selesai. Tiga pertandingan lagi. Kami memenangkan pertandingan terbanyak dalam sejarah klub ini dalam satu musim penuh dan ini belum selesai.”

Nada bicaranya tegas: tidak ada ruang untuk cepat puas, apalagi di tengah tekanan dari pesaing yang masih punya laga tunda.

“Ini adalah pertandingan penting karena kami tahu betapa pentingnya kemenangan dan selisih gol di Liga Primer.”

Performa yang “Klik” dari Awal Arsenal tampil agresif sejak menit pertama. Tiga gol di babak pertama jadi bukti betapa dominannya mereka di Emirates.

“Itu adalah penampilan tim yang hebat. Kami memulai pertandingan seperti yang kami inginkan. Sangat bersemangat. Sangat intens dalam tekanan tinggi.”

Atmosfer stadion juga ikut berperan besar, menurut Arteta.

“Kami berhasil membangkitkan semangat penonton dan ketika stadion ini menciptakan atmosfer seperti itu, akan sulit bagi tim lawan.”

Saka Jadi Pembeda Kembalinya Bukayo Saka dari cedera jelas membawa dampak besar. Dalam laga ini, ia langsung menunjukkan kualitasnya dan Arteta tahu betul betapa pentingnya pemain tersebut.