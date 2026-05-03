Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.42 WIB

Arteta: Mimpi Gelar Masih Hidup, Arsenal Siap Hadapi Atletico!

Mikel Arteta sesalkan keputusan wasit saat Arsenal ditahan imbang Atletico Madrid 1-1. (X/@LigadeCampeones)

JawaPos.com - Arsenal seperti menemukan timing yang pas dan itu datang di saat yang paling krusial. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham bukan cuma soal tiga poin, tapi juga sinyal kuat bahwa The Gunners mulai “klik” di fase penentuan musim.

Melansir The Sun, Mikel Arteta pun tak menutupi kepuasannya. Baginya, performa tim kali ini menunjukkan satu hal penting: Arsenal sedang berada di jalur yang tepat untuk menjaga mimpi gelar tetap hidup.

“Ini Belum Selesai”

Kemenangan ini membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen. Namun, Arteta langsung mengingatkan bahwa pekerjaan belum rampung.

“Pertandingan kedua selesai. Tiga pertandingan lagi. Kami memenangkan pertandingan terbanyak dalam sejarah klub ini dalam satu musim penuh dan ini belum selesai.”

Nada bicaranya tegas: tidak ada ruang untuk cepat puas, apalagi di tengah tekanan dari pesaing yang masih punya laga tunda.

“Ini adalah pertandingan penting karena kami tahu betapa pentingnya kemenangan dan selisih gol di Liga Primer.”

Performa yang “Klik” dari Awal

Arsenal tampil agresif sejak menit pertama. Tiga gol di babak pertama jadi bukti betapa dominannya mereka di Emirates.

“Itu adalah penampilan tim yang hebat. Kami memulai pertandingan seperti yang kami inginkan. Sangat bersemangat. Sangat intens dalam tekanan tinggi.”

Atmosfer stadion juga ikut berperan besar, menurut Arteta.

“Kami berhasil membangkitkan semangat penonton dan ketika stadion ini menciptakan atmosfer seperti itu, akan sulit bagi tim lawan.”

Saka Jadi Pembeda

Kembalinya Bukayo Saka dari cedera jelas membawa dampak besar. Dalam laga ini, ia langsung menunjukkan kualitasnya dan Arteta tahu betul betapa pentingnya pemain tersebut.

“Kami tahu apa yang mampu dia lakukan. Dia kembali di bagian terpenting musim ini. Pikirannya masih segar, dia memiliki semangat juang.”

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Myles Lewis-Skelly: Arsenal Masih Punya Tiga Final untuk Kunci Gelar Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Myles Lewis-Skelly: Arsenal Masih Punya Tiga Final untuk Kunci Gelar Premier League

Minggu, 3 Mei 2026 | 21.10 WIB

Gyokeres Bicara Usai Borong Dua Gol: Arsenal Tak Boleh Kehilangan Kepercayaan - Image
Sepak Bola Dunia

Gyokeres Bicara Usai Borong Dua Gol: Arsenal Tak Boleh Kehilangan Kepercayaan

Minggu, 3 Mei 2026 | 20.27 WIB

Arsenal Menang 3-0, Bukayo Saka Kembali ke Performa Terbaik! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Menang 3-0, Bukayo Saka Kembali ke Performa Terbaik!

Minggu, 3 Mei 2026 | 19.59 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore