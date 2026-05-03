Mikel Arteta Jelaskan Alasan Tarik Bukayo Saka di Babak Pertama: Bukan Cedera, tapi Strategi

Winger Arsenal Bukayo Saka. (Instagram @bukayosaka87)
JawaPos.com–Keputusan Mikel Arteta menarik Bukayo Saka di babak pertama saat Arsenal menang 3-0 atas Fulham sempat bikin fans deg-degan. Banyak yang langsung berpikir: jangan-jangan cedera lagi?
Tenang dulu. Pelatih Arsenal Mikel Arteta langsung kasih klarifikasi dan jawabannya cukup menenangkan. Ternyata, pergantian Bukayo Saka itu bukan karena masalah fisik, melainkan bagian dari rencana yang sudah disusun sebelumnya.
Melansir Sports Mole, Mikel Arteta menegaskan bahwa kondisi Bukayo Saka baik-baik saja. Justru, dia ingin menjaga kebugaran sang winger Arsenal di momen paling krusial musim ini.
Baca Juga:Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang: Super Elja Incar Tiga Poin untuk Promosi ke Super League!
”(Saka) melakukan dua aksi yang menentukan jalannya pertandingan, dan kita tahu apa yang mampu dia lakukan. Dia kembali di periode terpenting musim ini, dan sekarang dia dalam kondisi prima,” tutur Arteta.
”Pikirannya segar, semangatnya berada pada level tertinggi, dan saya pikir dia membutuhkan penampilan seperti itu untuk memberikan dampak pada tim, jadi itu adalah landasan yang besar untuk Selasa,” sambung dia.
Kalau dilihat lebih dalam, keputusan ini masuk akal. Saka baru saja kembali dari cedera dan belum sepenuhnya kembali ke ritme penuh. Arteta pun tidak mau ambil risiko.
Baca Juga:Menang 4-0, Persebaya Surabaya Justru Rangkul Lawan! Momen Haru Persaudaraan di Sepak Bola
”Kami (harus menggantinya karena) dia bermain sekitar 30 menit di Madrid, sekarang dia sudah bermain 45 menit. Kami perlu meningkatkan beban kerjanya, tetapi kami harus berhati-hati karena kami membutuhkannya di lapangan,” terang Arteta.
Dengan kata lain, ini bukan soal menarik pemain karena bermasalah, tapi justru menjaga aset paling penting tim agar tetap fit di saat genting.
Meski musim ini sempat terganggu cedera, Saka tetap jadi sosok krusial dalam lini serang Arsenal. Dribbling, kreativitas, sampai bola mati semuanya masih jadi senjata utama.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya