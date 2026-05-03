Mikel Arteta Jelaskan Alasan Tarik Bukayo Saka di Babak Pertama: Bukan Cedera, tapi Strategi

JawaPos.com–Keputusan Mikel Arteta menarik Bukayo Saka di babak pertama saat Arsenal menang 3-0 atas Fulham sempat bikin fans deg-degan. Banyak yang langsung berpikir: jangan-jangan cedera lagi?

Tenang dulu. Pelatih Arsenal Mikel Arteta langsung kasih klarifikasi dan jawabannya cukup menenangkan. Ternyata, pergantian Bukayo Saka itu bukan karena masalah fisik, melainkan bagian dari rencana yang sudah disusun sebelumnya.

Melansir Sports Mole, Mikel Arteta menegaskan bahwa kondisi Bukayo Saka baik-baik saja. Justru, dia ingin menjaga kebugaran sang winger Arsenal di momen paling krusial musim ini.

”(Saka) melakukan dua aksi yang menentukan jalannya pertandingan, dan kita tahu apa yang mampu dia lakukan. Dia kembali di periode terpenting musim ini, dan sekarang dia dalam kondisi prima,” tutur Arteta.

”Pikirannya segar, semangatnya berada pada level tertinggi, dan saya pikir dia membutuhkan penampilan seperti itu untuk memberikan dampak pada tim, jadi itu adalah landasan yang besar untuk Selasa,” sambung dia.

Manajemen Menit Bermain Kalau dilihat lebih dalam, keputusan ini masuk akal. Saka baru saja kembali dari cedera dan belum sepenuhnya kembali ke ritme penuh. Arteta pun tidak mau ambil risiko.

”Kami (harus menggantinya karena) dia bermain sekitar 30 menit di Madrid, sekarang dia sudah bermain 45 menit. Kami perlu meningkatkan beban kerjanya, tetapi kami harus berhati-hati karena kami membutuhkannya di lapangan,” terang Arteta.

Dengan kata lain, ini bukan soal menarik pemain karena bermasalah, tapi justru menjaga aset paling penting tim agar tetap fit di saat genting.