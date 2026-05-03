Myles Lewis-Skelly: Arsenal Masih Punya Tiga Final untuk Kunci Gelar Premier League

JawaPos.com–Arsenal terus menjaga momentum dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham di Emirates jadi bukti kalau The Gunners lagi panas-panasnya di momen krusial.

Tapi di balik euforia itu, ada satu suara yang tetap mengingatkan: perjalanan belum selesai. Myles Lewis-Skelly, talenta muda Arsenal, menyebut timnya masih punya tiga final tersisa sebelum benar-benar bisa mengangkat trofi liga pertama sejak 2004.

Arsenal kini unggul enam poin di puncak klasemen. Sekilas terlihat nyaman, tapi situasinya belum sepenuhnya aman.

Mereka sudah memainkan dua pertandingan lebih banyak dibanding pesaing terdekat, jadi tekanan masih sangat nyata dan kemungkinan besar perburuan gelar bakal ditentukan sampai pekan terakhir, bahkan bisa lewat selisih gol.

Melansir ESPN, sisa laga Arsenal musim ini juga bukan sekadar formalitas. Mereka masih harus menghadapi West Ham United, Burnley, dan Crystal Palace.

”Saya merasa kita masih punya tiga final lagi, setiap hari kita berusaha untuk tetap fokus sebagai sebuah tim dan menghadapi setiap pertandingan satu per satu,” kata Myles Lewis-Skelly.

”Kami memasuki setiap pertandingan dengan keinginan untuk bermain dengan intensitas dan kegembiraan itu, dan jika kami bermain seperti itu dan menjaga hal tersebut, kualitas kami akan terlihat jelas, dan hari ini adalah contoh yang bagus untuk itu,” sambung dia.

Laga melawan Fulham juga jadi momen personal yang penting buat Lewis-Skelly. Pemain 19 tahun itu mendapat kesempatan starter pertamanya di liga musim ini, menggantikan Martin Zubimendi yang sebelumnya hampir tak tergantikan.