Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.10 WIB

Myles Lewis-Skelly: Arsenal Masih Punya Tiga Final untuk Kunci Gelar Premier League

Pemain Arsenal Myles Lewis-Skelly. (ig @myleslewisskelly) - Image

Pemain Arsenal Myles Lewis-Skelly. (ig @myleslewisskelly)

JawaPos.com–Arsenal terus menjaga momentum dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham di Emirates jadi bukti kalau The Gunners lagi panas-panasnya di momen krusial.

Tapi di balik euforia itu, ada satu suara yang tetap mengingatkan: perjalanan belum selesai. Myles Lewis-Skelly, talenta muda Arsenal, menyebut timnya masih punya tiga final tersisa sebelum benar-benar bisa mengangkat trofi liga pertama sejak 2004.

Arsenal kini unggul enam poin di puncak klasemen. Sekilas terlihat nyaman, tapi situasinya belum sepenuhnya aman. 

Mereka sudah memainkan dua pertandingan lebih banyak dibanding pesaing terdekat, jadi tekanan masih sangat nyata dan kemungkinan besar perburuan gelar bakal ditentukan sampai pekan terakhir, bahkan bisa lewat selisih gol.

Melansir ESPN, sisa laga Arsenal musim ini juga bukan sekadar formalitas. Mereka masih harus menghadapi West Ham United, Burnley, dan Crystal Palace.

”Saya merasa kita masih punya tiga final lagi, setiap hari kita berusaha untuk tetap fokus sebagai sebuah tim dan menghadapi setiap pertandingan satu per satu,” kata Myles Lewis-Skelly.

”Kami memasuki setiap pertandingan dengan keinginan untuk bermain dengan intensitas dan kegembiraan itu, dan jika kami bermain seperti itu dan menjaga hal tersebut, kualitas kami akan terlihat jelas, dan hari ini adalah contoh yang bagus untuk itu,” sambung dia.

Laga melawan Fulham juga jadi momen personal yang penting buat Lewis-Skelly. Pemain 19 tahun itu mendapat kesempatan starter pertamanya di liga musim ini, menggantikan Martin Zubimendi yang sebelumnya hampir tak tergantikan.

Menariknya, dia dimainkan di lini Tengah. Dia belum pernah menempati posisi itu bersama tim utama Arsenal musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Hancurkan Fulham 3-0: Sinyal Keras ke Manchester City dalam Perburuan Gelar Premier League Semakin Nyata! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Hancurkan Fulham 3-0: Sinyal Keras ke Manchester City dalam Perburuan Gelar Premier League Semakin Nyata!

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.31 WIB

Arsenal Unggul Enam Poin dari Manchester City usai Gilas Fulham 3-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Unggul Enam Poin dari Manchester City usai Gilas Fulham 3-0

Minggu, 3 Mei 2026 | 12.47 WIB

Martin Odegaard Diragukan Main! Prediksi Susunan Pemain Derbi London Arsenal vs Fulham - Image
Sepak Bola Dunia

Martin Odegaard Diragukan Main! Prediksi Susunan Pemain Derbi London Arsenal vs Fulham

Sabtu, 2 Mei 2026 | 18.50 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore