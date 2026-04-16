Tersingkir dari Liga Champions, Pedri Minta Barcelona Belajar dari Kekalahan

JawaPos.com - Kegagalan di Liga Champions memang menyakitkan, tapi bagi Pedri, ini bukan akhir segalanya. Gelandang muda Barcelona itu justru melihat momen ini sebagai titik evaluasi penting untuk masa depan tim.

Barcelona harus mengubur mimpi mereka di Eropa musim ini setelah disingkirkan Atlético Madrid di perempat final. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri harapan untuk kembali mengangkat trofi paling prestisius di benua biru.

Namun, melansir Barca Blaugranes, alih-alih larut dalam kekecewaan, Pedri memilih mengambil sudut pandang yang lebih konstruktif. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini harus jadi bahan bakar untuk berkembang.

“Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba dan menginginkannya, hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang Anda inginkan,” tulisnya di Instagram.

Nada reflektif terasa jelas dari pernyataannya. Pedri menekankan pentingnya evaluasi, bukan sekadar menyesali hasil.

“Hari ini adalah waktu untuk belajar dari kekalahan, untuk mengetahui apa yang kita miliki dan apa yang dapat kita tingkatkan. Itu harus menjadi kekuatan untuk masa depan, untuk memenangkan Liga Champions di tahun-tahun mendatang. Kami tidak puas dengan apa yang telah kami raih; kesedihan ini harus berubah menjadi kegembiraan di masa depan.”

Pesan tersebut seolah jadi pengingat bahwa perjalanan menuju puncak Eropa memang tidak instan. Bahkan untuk klub sebesar Barcelona, selalu ada proses jatuh-bangun yang harus dilalui.

Menariknya, setelah kekalahan ini, Barcelona justru mendapatkan jeda yang jarang terjadi di tengah musim. Tidak ada pertandingan La Liga akhir pekan ini karena adanya final Copa del Rey, memberi waktu bagi skuad untuk reset secara fisik dan mental.

Meski begitu, mereka tidak bisa terlalu lama bersantai. Laga melawan Celta Vigo sudah menanti di tengah pekan, dan fokus kini beralih ke kompetisi domestik.