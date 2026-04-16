Musim Depan Ada Kompetisi Baru Selain Super League, Benarkah Piala Indonesia?

JawaPos.com - Penantian pecinta sepak bola tanah air akan hadirnya kompetisi lain selain Super League nampaknya segera terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa akan ada kompetisi baru pada musim depan yang berjalan sering kompetisi liga di semua kasta mulai Super League hingga Liga 4.

"Kami juga tengah mematangkan rencana menggulirkan kejuaraan yang akan berjalan bersamaan dengan liga," kata Erick melalui unggahan akun resmi Instagramnya @erickthohir.

Namun, Erick belum merinci secara detail mengenai kompetisi tersebut apakah dengan "menghidupkan" kembali Piala Indonesia (dikenal juga dengan Copa Indonesia) yang terakhir kali digelar pada tahun 2019 atau kejuaraan dengan format baru.

Pada Rabu, 15 April 2026, Exco PSSI bersama I League mengadakan rapat untuk membahas perkembangan dan perjalanan semua strata kompetisi di Indonesia musim ini. Selain itu, pembahasan program untuk kompetisi musim depan (2026/2027) juga menjadi agenda utama.

Dilansir dari ANTARA, PSSI dan I.League juga menekankan pentingnya sinkronisasi kalender kompetisi musim mendatang dengan agenda tim nasional, program organisasi PSSI, serta berbagai event lokal dan internasional.

Seperti diketahui pada awal tahun 2027 mendatang, Timnas Indonesia akan berlaga di AFC Asian Cup di Arab Saudi. Berkaca pada edisi Piala Asia sebelumnya, kompetisi Liga 1 sempat diliburkan karena beberapa klub kehilangan pemain kunci yang dipanggil ke tim nasional.

Pada kesempatan rapat tersebut, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa dengan adanya Video Asisstant Referee (VAR) dapat meningkatkan presentase kemenangan terutama untuk tim tamu.