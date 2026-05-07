2 Keputusan Kontroversial Wasit Dianggap Rugikan Bayern Munchen di Laga Versus PSG, VAR Beri Penjelasan

Dua keputusan kontroversial dalam laga Bayern Munich vs PSG menjadi sorotan. VAR akhirnya memberikan penjelasan lengkap terkait insiden Nuno Mendes dan João Neves. (Istimewa)
JawaPos.com - Teknologi video assistant referee (VAR) kembali menjadi bahan perdebatan setelah pertandingan panas antara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain di Liga Champions.
Dua momen kontroversial yang dianggap merugikan Bayern langsung memancing reaksi dari pemain, staf pelatih, hingga para pendukung.
Meski begitu, penjelasan resmi mengenai kedua insiden tersebut akhirnya memberikan gambaran lebih jelas soal alasan di balik keputusan wasit di lapangan.
Melansir ESPN, dalam pertandingan itu, wasit João Pinheiro dibantu VAR Marco Di Bello. Salah satu momen yang paling menyita perhatian terjadi pada menit ke-29, ketika bek PSG Nuno Mendes nyaris menerima kartu kuning kedua.
Awalnya, Pinheiro tampak memberikan pelanggaran handball kepada Mendes setelah pemain PSG tersebut dianggap menghentikan serangan Bayern dengan tangannya.
Situasi itu langsung memunculkan dugaan bahwa Mendes bakal diusir keluar lapangan karena sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning pada menit kelima usai melanggar Michael Olise. Namun keputusan mendadak berubah.
Setelah berdiskusi dengan asisten wasit, Pinheiro justru memberikan tendangan bebas untuk PSG. Konrad Laimer dinilai lebih dulu melakukan handball dalam proses kejadian tersebut.
Keputusan itu membuat kubu Bayern kebingungan karena tayangan ulang tidak menunjukkan handball yang benar-benar jelas dari Laimer. Meski demikian, VAR ternyata tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam situasi tersebut.
Menurut penjelasan resmi, insiden itu memang berada di luar yurisdiksi VAR sehingga tidak dapat ditinjau ulang maupun dibatalkan.
Situasi tersebut tetap dianggap membingungkan, terutama karena proses pengambilan keputusan berlangsung cukup kacau untuk level pertandingan semifinal Liga Champions. Namun karena asisten wasit memiliki sudut pandang terbaik dalam kejadian itu, keputusan akhirnya tetap dipertahankan.
