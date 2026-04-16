Sukses Singkirkan Sporting CP, Declan Rice Ingin Bawa Arsenal ke Final Liga Champions

JawaPos.com - Declan Rice ingin bawa Arsenal sampai ke final setelah berhasil menyingkirkan Sporting CP di perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor imbang 0-0 tersebut (aggregat 1-0) dimainkan di Emirates Stadium, Kamis (16/4).

Menghadapi Sporting CP merupakan ujian berat bagi Declan Rice. Dia juga sangat senang bisa membawa Arsenal ke semifinal dua kali berturut-turut dan berharap bisa melaju ke final di musim ini.

"Sangat gembira. Ujian yang sangat berat selama dua pertandingan. Melaju ke semifinal berturut-turut adalah pencapaian luar biasa bagi grup ini dan kami ingin melangkah lebih jauh dan mencapai final," kata Declan Rice kepada TNT Sports yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (16/4).

Gelandang timnas Inggris tersebut mengenang laga melawan Atletico Madrid pada Oktober tahun lalu. Saat itu, Arsenal berhasil mengalahkan mereka. Declan Rice mengatakan bahwa itu adalah pertandingan yang sangat bagus.

Rice hanya berharap bisa memenangkan laga melawan Atletico Madrid. Dia juga telah siap menghadapi pertandingan semifinal tersebut pada 30 April nanti.

"Kami bermain melawan Atlético [de Madrid] sekali tahun ini dan itu pertandingan yang sangat bagus, kami tahu apa yang harus diharapkan. Mari kita hadapi beberapa minggu terakhir ini," ujar Rice.

Pemain 27 tahun tersebut bermain sangat baik untuk membantu penyerangan Arsenal. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, Rice mampu membuat tiga kreasi peluang selama bermain 90 menit.