Singkirkan Real Madrid, Harry Kane Sebut Bayern Munchen Siap Main Sabar di Liga Champions

JawaPos.com - Harry Kane menyebut kesabaran sebagai kunci dari keberhasilan Bayern Munchen mengalahkan Real Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 4-3 tersebut (aggregat 6-4) dimainkan di Allianz Arena, Kamis (16/4).

Penyerang yang menyumbangkan satu gol pada menit ke-38 tersebut sudah memprediksi bahwa melawan Real Madrid akan menjadi laga yang sulit. Untuk mengalahkan Real Madrid, Bayern Munchen harus menampilkan level permainan yang tinggi untuk menyingkirkan lawannya itu.

"Itu pertandingan yang sulit. Kami tahu akan sulit melawan Real Madrid di Liga Champions. Mereka jelas memiliki koneksi khusus dan Anda selalu harus bermain di level tertinggi untuk mengalahkan mereka dan menyingkirkan mereka dari kompetisi," kata Harry Kane yang dikutip laman resmi Bayern Munchen, Kamis (16/4).

Di babak pertama, Harry Kane mengakui bahwa Bayern Munchen tidak siap menghadapi transisi para pemain Real Madrid. Akibatnya, Bayern Munchen membuat Real Madrid unggul 2-3 dan menjadikan aggregat imbang 4-4.

"Babak pertama agak kacau – kami jelas memulai dengan sangat buruk – tetapi kami berjuang kembali ke permainan dengan baik. Namun, pemain mereka dalam transisi benar-benar dapat membahayakan Anda, dan itulah yang menghukum kami," lanjut Kane.

Bayern Munchen akhirnya memilih bermain lebih sabar di babak kedua. Hal itu yang membuat mereka bisa memanfaatkan peluang mencetak gol menjelang menit akhir lewat gol dari Luis Diaz dan Michael Olise.

"Di babak kedua, kami memutuskan untuk sedikit lebih sabar. Kami tahu seiring berjalannya pertandingan, kami akan menjadi sedikit lebih kuat, dan kami mampu memanfaatkan peluang kami menjelang akhir pertandingan," pungkas Harry Kane.

Penyerang timnas Inggris tersebut telah mencetak 12 gol dan masih terpaut tiga gol dari Kylian Mbappe yang sudah tidak bisa menambah golnya lagi. Kini, Harry Kane bakal bersaing dengan Julian Alvarez dan Khvicha Kvaratskhelia untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim ini.