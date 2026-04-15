Bayern Munchen Unggul Agregat Atas Real Madrid, Manuel Neuer Nggak Mau Kelewat Pede

JawaPos.com - Kiper Bayern Munchen Manuel Neuer menegaskan timnya tak boleh terlalu percaya diri menjelang pertemuan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid di Allianz Arena, Kamis (16/4) pukul 02.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Bayern tiba di leg kedua ini setelah memenangkan leg pertama dengan skor 2-1 di Santiago Bernabeu pekan lalu. Di atas kertas, Bayern diunggulkan karena unggul dalam agregat dan bermain di kandangnya sendiri pada leg kedua.

Namun, Neuer sebagai pemain paling senior di Bayern mengingatkan timnya untuk tak terlalu percaya diri karena Madrid memiliki kualitas dan mentalitas untuk membalikkan keadaan.

"Keuntungannya adalah kami memenangkan leg pertama. Meskipun hanya selisih satu gol, hasilnya bisa berbalik arah. Real Madrid adalah lawan yang sulit dan berat, tetapi kami memiliki sedikit keuntungan. Dan kami memiliki keuntungan bahwa para penonton di kandang selalu bersemangat untuk pertandingan seperti ini," kata Neuer, dikutip dari laman resmi Bayern, Rabu.

"Kami berada di posisi yang bagus, tetapi kami tidak boleh terlalu percaya diri karena kami telah mengalami bagaimana Real dapat bangkit kembali di masa lalu. Tapi kami percaya diri," tambah dia.

The Bavarian memiliki banyak pengalaman pahit setiap bertemu El Real di babak gugur Liga Champions, dengan pertemuan terakhir pada musim 2023/2024 mereka disingkirkan Vinicius Junior dan kawan-kawan di babak semifinal.

Kala itu, Madrid yang masih dilatih Carlo Ancelotti menyingkirkan Bayern dengan agregat 4-3. Mereka kemudian melaju ke babak final dan memenangkan Liga Champions ke-15-nya setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-0.

Saat ditanya apakah pertemuan di laga nanti akan menjadi misi balas dendam timnya, Neuer tak menjawabnya secara spesifik.