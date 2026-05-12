M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 19.07 WIB

Mantan Bek Liverpool Kritik Konate Setelah Hasil Imbang Melawan Chelsea: Tidak Ada Intensitas!

Liverpool sedang berpacu dengan waktu untuk mengamankan masa depan Ibrahima Konate (Instagram @ibrahimakonate)

JawaPos.com - Hasil imbang Liverpool melawan Chelsea di Anfield ternyata menyisakan banyak sorotan, terutama terhadap performa lini belakang The Reds. Salah satu pemain yang paling banyak mendapat kritik adalah Ibrahima Konate.

Mantan bek Liverpool, Stephen Warnock, secara terbuka menilai Konate tampil ragu-ragu sepanjang pertandingan dan dianggap menjadi salah satu alasan mengapa Chelsea mampu mengontrol permainan.

Liverpool sebenarnya memulai laga dengan cukup baik di bawah asuhan Arne Slot. Ryan Gravenberch bahkan sempat membawa tuan rumah unggul lebih dulu. Namun setelah itu, ritme permainan perlahan berubah.

Chelsea mulai mendominasi penguasaan bola, mengontrol lini tengah, dan memaksa Liverpool bertahan semakin dalam di area sendiri. Situasi itulah yang membuat hubungan antara Konate dan Virgil van Dijk menjadi sorotan.

Melansir Anfield Index, menurut Warnock, lini pertahanan Liverpool terlihat kehilangan agresivitas yang selama ini menjadi identitas mereka.

“Tidak ada tekanan pada bola, tidak ada intensitas, mereka tampak kehilangan arah dalam sistem saat Chelsea menyerang. Chelsea mendominasi penguasaan bola,” ujar Warnock.

“Para pemain Chelsea saat ini menguasai Anfield. Dari sudut pandang Liverpool, lini pertahanan mereka sangat dalam.”

Ia kemudian secara khusus menyoroti performa Konate.

“Konate selalu terjatuh; dia sangat takut dengan bola yang berada di belakangnya. Dia dan Van Dijk terus-menerus berdebat tentang keberanian dalam menjaga garis pertahanan, dan Konate tidak cukup kuat untuk melakukannya.”

Editor: Banu Adikara
