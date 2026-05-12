Fabrizio Romano Ungkap Nasib Arne Slot Usai Hasil Imbang Melawan Chelsea, Benarkah Akan Diganti Xabi Alonso?

JawaPos.com - Tekanan terhadap Arne Slot kembali meningkat setelah Liverpool gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Chelsea. Hasil tersebut semakin memanaskan spekulasi soal masa depan sang pelatih di Anfield.

Nama Xabi Alonso pun kembali dikaitkan sebagai calon pengganti potensial. Rumor dari Jerman bahkan menyebut mantan gelandang Liverpool itu sudah masuk radar klub jika Slot benar-benar dipecat.

Namun, Fabrizio Romano memberikan penjelasan yang cukup tegas terkait situasi sebenarnya di internal Liverpool.

Melansir akun YouTube-nya, menurut Romano, hingga saat ini manajemen Liverpool sama sekali belum melakukan pendekatan kepada Alonso ataupun agennya.

“Saat ini, perasaan di Liverpool, yang dapat saya konfirmasi, adalah bahwa mereka benar-benar berada di arah yang mereka inginkan untuk melanjutkan kerja sama dengan Slot,” kata Romano.

“Mengapa? Karena sejauh ini – dan sekarang sudah bulan Mei; bukan lagi Februari, Maret, atau April – di bulan Mei, Liverpool belum menghubungi manajer lain mana pun.”

“Ada banyak rumor tentang Liverpool yang menghubungi Alonso yang berasal dari Jerman, tetapi saya dapat menjamin bahwa Liverpool tahun ini tidak pernah melakukan pendekatan langsung kepada Alonso atau kepada agennya.”

Pernyataan Romano tersebut cukup penting karena menunjukkan bahwa Liverpool masih percaya dengan proyek jangka panjang bersama Slot meski musim berjalan tidak sepenuhnya mulus.