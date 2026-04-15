Fokus Arsenal Terbelah! Hadapi Sporting CP di Liga Champions dan Manchester City di Liga Inggris

Skuad Arsenal. (Instagram @arsenal)
JawaPos.com – Kemenangan lewat gol menit akhir Kai Havertz di Lisbon pekan lalu (8/4) membuat Arsenal lebih diunggulkan dari Sporting CP untuk lolos ke semifinal Liga Champions.
The Gunners –julukan Arsenal– hanya butuh hasil seri dalam second leg perempat final di Stadion Emirates, London, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).
Meski begitu, Arsenal tetap punya handicap. Selain karena keunggulan yang tipis, Gabriel Magalhaes dkk dalam performa menurun. The Gunners ”terpeleset” tiga kali dalam empat laga terakhir, dengan dua di antaranya menutup peluang mereka di Piala FA dan Piala Liga.
Jika terpeleset lagi lawan Sporting, peluang Arsenal menjuarai Liga Champions sirna. Artinya, The Gunners membuang peluang meraih tiga gelar hanya dalam waktu tiga pekan.
Situasi bertambah rumit karena Arsenal harus membagi fokus dalam perburuan juara Premier League. Akhir pekan nanti (19/4) skuad Mikel Arteta akan menghadapi pesaing utama, Manchester City, di Stadion Etihad.
Kekalahan akan membuat jarak dengan City terpangkas hanya tiga poin dan City diuntungkan memainkan satu laga lebih sedikit.
Menanggapi fokus timnya yang rentan terbagi, Arteta menepikannya. ”Tidak, karena aku sudah pernah melihat para pemainku dalam banyak skenario. Aku sudah melihat mereka selama sembilan bulan,” kata Arteta seperti dikutip dari Football London. ”Kami akan merespons positif,” tandas pelatih yang menangani Arsenal sejak 22 Desember 2019 tersebut.
PERKIRAAN PEMAIN
ARSENAL (4-2-3-1): 1-Raya (g); 4-White, 2-Saliba, 6-Gabriel (c), 5-Hincapie; 36-Zubimendi, 41-Rice; 20-Madueke, 10-Eze, 19-Trossard; 14-Gyokeres
Pelatih: Mikel Arteta
SPORTING CP (4-2-3-1): 1-Rui Silva (g); 22-Fresneda, 26-Diomande, 25-Inacio, 20-Araujo; 42-Hjulmand (c), 23-Braganca; 10-Catamo, 17-Trincao, 8-Pote; 97-Luis Suarez
Pelatih: Rui Borges
