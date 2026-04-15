Di Ambang Sejarah! Ini Prediksi Arsenal vs Sporting Lisbon di Perebutan Tiket Semifinal Liga Champions

JawaPos.com - Arsenal berada di ambang sejarah saat menjamu Sporting Lisbon dalam leg kedua perempat final Liga Champions UEFA di Emirates Stadium, Kamis (16/4).

Pasukan Mikel Arteta membawa keunggulan tipis 1-0 dari leg pertama di Portugal. Gol dramatis kemenangan pekan lalu tercipta di detik-detik akhir lewat kombinasi pemain pengganti Gabriel Martinelli dan Kai Havertz, yang memecah kebuntuan setelah penampilan gemilang kiper David Raya.

Kini, Arsenal hanya butuh menghindari kekalahan untuk memastikan tempat di semifinal yang berpotensi mempertemukan mereka dengan Atletico Madrid atau Barcelona.

Jika berhasil, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Arsenal menembus semifinal Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Rekor mereka juga cukup meyakinkan, dengan 17 kemenangan dari 18 laga dua leg Eropa setelah menang di leg pertama tandang.

Selain itu, The Gunners memiliki catatan impresif saat menghadapi tim Portugal di kandang: tak terkalahkan dalam delapan laga (6 menang, 2 imbang).

Namun, performa domestik mereka justru memunculkan kekhawatiran. Kekalahan 1-2 dari Bournemouth akhir pekan lalu membuat jarak dengan Manchester City di puncak klasemen semakin menipis.

Dalam empat pertandingan terakhir, Arsenal sudah menelan tiga kekalahan, jumlah yang sama seperti dalam 49 laga sebelumnya musim ini. Tekanan pun mulai terasa, dengan laga krusial melawan City akhir pekan nanti berpotensi menentukan arah perebutan gelar.

Di sisi lain, Sporting datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan liga ketiga beruntun. Gol tunggal Daniel Bragança memastikan kemenangan 1-0 atas Estrela Amadora, menjaga posisi mereka tetap kompetitif di papan atas Liga Portugal.

Meski peluang juara domestik cukup berat, tim asuhan Rui Borges masih menyimpan ambisi besar di Eropa. Mereka akan berusaha mencetak sejarah, meski statistik tidak berpihak Sporting belum pernah membalikkan keadaan setelah kalah di leg pertama kandang dalam kompetisi Eropa.