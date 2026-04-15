Jadwal Siaran Langsung Liga Champions UEFA Perempat Final Leg 2 Malam Ini: Bayern Munchen Siap Singkirkan Real Madrid

JawaPos.com–Pertandingan leg 2 perempat final Liga Champions UEFA (UCL) akan kembali malam ini. Raja Eropa, Real Madrid akan menghadapi tuan rumah Bayern Munchen, sementara Arsenal menjamu Sporting CP.

Real Madrid dalam misi membalikkan keadaan setelah takluk 1-2 atas Bayern Munchen pada leg pertama pekan lalu. Sehingga Mereka harus menang dengan selisih dua gol untuk bisa lolos ke semifinal.

Jelang laga super krusial ini, El Real harus puas bermain imbang 1-1 saat bertemu Girona di La Liga akhir pekan kemarin. Kondisi tersebut membuat posisi mereka di klasemen kini tertinggal sembilan poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Kondisi mental yang kurang ideal tersebut wajib segera dibenahi pelatih Alvaro Arbeloa agar anak asuhnya dapat tampil spartan dan meraih tiket ke 4 besar Liga Champions.

Berbanding terbalik dengan sang lawan, Bayern Munchen baru saja mencukur St. Pauli lima gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi domestik. Hasil tersebut membuat Harry Kane dan rekan resmi mencetak 105 gol di Bundesliga.

Sebagai perbandingan, Dortmund yang berada di posisi kedua klasemen baru mencetak 60 gol. Suasana tim yang positif dan keunggulan agregat tentu membuat Bayern lebih diunggulkan untuk menyingkirkan Real Madrid pada leg kedua malam ini.

Sementara itu Arsenal hanya butuh hasil imbang saat menjamu Sporting CP untuk meraih tiket semifinal kedua mereka secara beruntun. Kemenangan satu gol di Portugal pekan lalu menjadi modal apik bagi The Gunners yang akan bermain di markas sendiri.

Selain untuk menyegel 4 besar UCL, hasil positif malam ini juga sebagai pelipur lara setelah pada akhir pekan lalu kalah dari Bournemouth di Premier League. Meski masih unggul enam angka dari Man City yang berada di posisi kedua, namun kewaspadaan penuh dengan tak boleh kehilangan poin harus diusung Bukayo Saka dan kawan-kawan hingga akhir musim.