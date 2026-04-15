Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
15 April 2026, 13.59 WIB

Eksklusif: Cerita Eric Kyama Somasi Arsenal Meski Jadi Fans Selama 24 Tahun karena Ulah Mikael Arteta

Eric Kyama, fans Arsenal asal Uganda, viral setelah melayangkan somasi bernada satire kepada klub idolanya. (Erick Kyama for JawaPos.com)

JawaPos.com–Kesetiaan seorang penggemar sepak bola biasanya tak lekang oleh waktu, tetapi kisah satu ini justru berbelok ekstrem. Seorang fans Arsenal bernama Eric Kyama memilih melayangkan somasi setelah kecewa berat pada performa tim kesayangannya.

Pria asal Uganda itu mengaku sudah mendukung Arsenal sejak 2002, atau lebih dari dua dekade. Namun, kesabaran panjang itu seperti runtuh setelah penampilan tim yang dianggap jauh dari harapan Eric Kyama.

Eric Kyama bahkan menyiapkan langkah hukum yang tak biasa bagi seorang fans sepak bola. Dia menuding klub dan manajer Mikel Arteta melakukan kelalaian profesional hingga menyebabkan tekanan emosional bagi para pendukung Arsenal.

Aksi tersebut bermula dari performa Arsenal saat menghadapi AFC Bournemouth yang dinilai sangat mengecewakan. Dalam surat resminya, Kyama menilai tim tampil tanpa semangat, tanpa arah, dan kehilangan identitas permainan.

Dia menuliskan surat panjang yang dikirim ke markas Arsenal di London sebagai bentuk protes serius. Surat itu berisi tuduhan mulai dari kelalaian profesional, ketidakmampuan taktis, hingga penyimpangan nilai klub.

Dalam dokumen tersebut, Kyama menilai para pemain tidak menunjukkan etos kerja yang layak. Dia menyebut tidak ada urgensi dan kesungguhan dalam permainan yang ditampilkan di lapangan.

Tak hanya pemain, Arteta juga menjadi sasaran kritik tajam. Kyama secara terbuka mempertanyakan kapasitas taktis sang pelatih yang dianggap gagal membaca jalannya pertandingan.

”Kelalaian profesional: Para pemain menunjukkan kurangnya ketekunan, bermain tanpa tujuan atau urgensi yang jelas,” tulis Kyama dalam suratnya.

Dia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab profesional. Lebih jauh, dia menyoroti dampak emosional yang dirasakan para penggemar global. Menurut dia, fans telah menginvestasikan waktu, emosi, bahkan uang untuk mendukung klub.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Deretan Tragedi 'Nyaris Juara Lalu jadi Satpam Trofi' di Liga Inggris: Arsenal Terancam Ulang Sejarah! - Image
Sepak Bola Dunia

Deretan Tragedi 'Nyaris Juara Lalu jadi Satpam Trofi' di Liga Inggris: Arsenal Terancam Ulang Sejarah!

15 April 2026, 06.49 WIB

Klasemen Liga Inggris: Manchester City Pangkas Jarak dengan Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Inggris: Manchester City Pangkas Jarak dengan Arsenal

14 April 2026, 20.07 WIB

Geger! Fans Arsenal Asal Uganda Gugat Klub Usai Dipermalukan Bournemouth, Eric Kyama Tuntut Ganti Rugi Emosional - Image
Sepak Bola Dunia

Geger! Fans Arsenal Asal Uganda Gugat Klub Usai Dipermalukan Bournemouth, Eric Kyama Tuntut Ganti Rugi Emosional

13 April 2026, 16.28 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore