Cedera Horor Hugo Ekitike Guncang Liverpool: Terancam Absen Lama, Prancis Ikut Cemas Jelang Piala Dunia

Penyerang Liverpool asal Prancis Hugo Ekiteki cedera. (ESPN)
JawaPos.com–Kekhawatiran besar menghantui Hugo Ekitike, Liverpool, dan timnas Prancis setelah sang striker terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cedera dalam laga perempat final Liga Champions UEFA melawan Paris Saint-Germain, Rabu (15/4).
Hugo Ekitike terlihat mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan setelah terpeleset pada menit ke-27 dalam leg kedua liga champions di Anfield. Kondisinya langsung memicu kekhawatiran dari tim pelatih Liverpool.
”Itu tidak terlihat bagus. Kelihatannya cukup buruk, tapi kami masih perlu pemeriksaan lebih lanjut besok untuk memastikan seberapa parah Hugo Ekitike,” ungkap pelatih Liverpool Arne Slot.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Gudangnya Wonderkid! Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto Puji Aksi Dava Yunna
Setelah mendapatkan perawatan di lapangan, tim medis memutuskan Ekitike tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia kemudian ditandu keluar dan digantikan Mohamed Salah.
Masuknya Salah menjadi sorotan tersendiri, mengingat dia kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan situasi yang juga terjadi pada leg pertama. Sementara itu, Alexander Isak akhirnya kembali tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam empat bulan.
Namun, cedera Ekitike tampaknya membuat Slot pesimistis bisa kembali menurunkan trio penyerang utamanya musim ini, termasuk Florian Wirtz dan Isak.
Baca Juga:Eksklusif: Cerita Eric Kyama Somasi Arsenal Meski Jadi Fans Selama 24 Tahun karena Ulah Mikael Arteta
”Selama 88 menit sebelum laga ini, kami bermain dengan Florian, Alex, dan Hugo. Kami menambah sekitar 27 menit malam ini, dan saya akan terkejut jika kami bisa menambah waktu bermain mereka lagi musim ini,” jelas Slot.
Liverpool gagal membalikkan keadaan setelah sebelumnya kalah 0-2 di leg pertama di Paris. Mereka kembali kebobolan dua gol, kali ini dari Ousmane Dembele, yang memastikan PSG melaju ke semifinal dengan agregat telak 4-0.
Cedera Ekitike tentu menjadi pukulan berat, tidak hanya bagi Liverpool dalam upaya mengamankan tiket Liga Champions musim depan, tetapi juga bagi Prancis yang tengah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja