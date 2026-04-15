Cedera Horor Hugo Ekitike Guncang Liverpool: Terancam Absen Lama, Prancis Ikut Cemas Jelang Piala Dunia

JawaPos.com–Kekhawatiran besar menghantui Hugo Ekitike, Liverpool, dan timnas Prancis setelah sang striker terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cedera dalam laga perempat final Liga Champions UEFA melawan Paris Saint-Germain, Rabu (15/4).

Hugo Ekitike terlihat mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan setelah terpeleset pada menit ke-27 dalam leg kedua liga champions di Anfield. Kondisinya langsung memicu kekhawatiran dari tim pelatih Liverpool.

”Itu tidak terlihat bagus. Kelihatannya cukup buruk, tapi kami masih perlu pemeriksaan lebih lanjut besok untuk memastikan seberapa parah Hugo Ekitike,” ungkap pelatih Liverpool Arne Slot.

Setelah mendapatkan perawatan di lapangan, tim medis memutuskan Ekitike tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia kemudian ditandu keluar dan digantikan Mohamed Salah.

Masuknya Salah menjadi sorotan tersendiri, mengingat dia kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan situasi yang juga terjadi pada leg pertama. Sementara itu, Alexander Isak akhirnya kembali tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam empat bulan.

Namun, cedera Ekitike tampaknya membuat Slot pesimistis bisa kembali menurunkan trio penyerang utamanya musim ini, termasuk Florian Wirtz dan Isak.

”Selama 88 menit sebelum laga ini, kami bermain dengan Florian, Alex, dan Hugo. Kami menambah sekitar 27 menit malam ini, dan saya akan terkejut jika kami bisa menambah waktu bermain mereka lagi musim ini,” jelas Slot.

Liverpool gagal membalikkan keadaan setelah sebelumnya kalah 0-2 di leg pertama di Paris. Mereka kembali kebobolan dua gol, kali ini dari Ousmane Dembele, yang memastikan PSG melaju ke semifinal dengan agregat telak 4-0.