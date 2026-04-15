PSG ke Semifinal Liga Champions setelah Taklukkan Liverpool 2-0 di Anfield

Ilustrasi Liverpool vs PSG di UEFA Champions League. (khelnow)
JawaPos.com–Paris Saint-Germain (PSG) melangkah ke semifinal Liga Champions setelah menaklukkan Liverpool 2-0 pada leg kedua perempat final di Stadion Anfield, Rabu (15/4) dini hari WIB. Dua gol kemenangan tim tamu dicetak oleh penyerang Prancis, Ousmane Dembele, pada babak kedua.
Wakil Prancis ini pun melaju ke semifinal, sementara Liverpool mengakhiri perjalanan Liga Champions musim ini, demikian laman UEFA dilansir dari Antara.
Bermain di hadapan publik sendiri, Liverpool tampil agresif sejak awal laga. Namun, peluang pertama justru datang dari PSG melalui tembakan jarak jauh Warren Zaire-Emery yang membentur lini belakang tuan rumah.
Tak lama kemudian, Khvicha Kvaratskhelia memaksa kiper Giorgi Mamardashvili melakukan penyelamatan penting. Liverpool merespons lewat sundulan Alexander Isak dari sepak pojok, tetapi kiper PSG, Matvey Safonov sigap menghalau. Safonov kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan peluang Ibrahima Konate dan Milos Kerkez.
Petaka menghampiri Liverpool pada menit ke-32 ketika Hugo Ekitike mengalami cedera engkel dan harus ditarik keluar untuk digantikan Mohamed Salah. PSG juga kehilangan Nuno Mendes akibat cedera yang kemudian digantikan Lucas Hernandez pada menit ke-39.
Pada babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Cody Gakpo sempat mengancam, tetapi Safonov kembali menjadi tembok kokoh di bawah mistar PSG.
Liverpool mendapat penalti pada menit ke-64 setelah Alexis Mac Allister terjatuh, tetapi dianulir oleh VAR.
Kebuntuan pecah pada menit ke-72. Berawal dari umpan Kvaratskhelia, Dembele melakukan gerakan tipuan sebelum melepaskan tembakan akurat ke pojok gawang yang gagal dijangkau Mamardashvili.
Liverpool terus mengejar ketertinggalan, termasuk melalui aksi pemain muda Rio Ngumoha, tapi tak membuahkan hasil. Justru PSG yang kembali mencetak gol pada masa injury. Dembele mencatatkan gol keduanya pada menit ke-90+1 setelah memanfaatkan umpan Bradley Barcola.
