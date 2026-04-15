Javier Mascherano Tak Lagi Melatih Messi cs, usai Mengundurkan Diri Sebagai Pelatih Inter Miami

JawaPos.com–Javier Mascherano mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Inter Miami, klub Major League Soccer (MLS) yang diperkuat Lionel Messi. Keputusan itu diumumkan dalam situs klub tersebut pada Selasa (14/4) malam WIB, dengan alasan pribadi setelah pelatih asal Argentina itu sukses mengukir musim bersejarah bersama klub MLS tersebut.

”Saya putuskan mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala Inter Miami,” kata pelatih yang pernah menjadi rekan setim Messi di klub dan timnas seperti dilansir dari Antara.

”Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, seluruh staf yang menjadi bagian dari organisasi atas kerja kolektif, terutama para pemain yang memungkinkan kami merasakan momen-momen tak terlupakan,” tutur Javier Mascherano.

Mascherano juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar klub atas dukungan selama selatih klub milik David Beckham itu. Kepergian Mascherano menandai akhir dari periode gemilangnya bersama Inter Miami.

Pada musim pertamanya, pelatih berusia 41 tahun itu berhasil membawa tim meraih dua trofi besar, termasuk gelar MLS Cup pertama dalam sejarah klub serta juara Wilayah Timur. Di bawah kepemimpinannya, Inter Miami mencatat musim 2025 brilian yang memecahkan rekor 101 gol dalam semua kompetisi, termasuk rekor 20 gol di fase play off, serta menjalani 58 pertandingan sepanjang musim.

Prestasi Inter Miami juga bersinar di level internasional. Klub tersebut mencetak sejarah di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 dengan menjadi tim MLS pertama yang mencapai fase gugur.

Inter Miami juga menjadi tim Concacaf pertama yang mengalahkan klub Eropa dalam laga resmi internasional, sekaligus tim asal Amerika Serikat pertama yang meraih kemenangan dalam turnamen tersebut.

Di level regional, Inter Miami melaju hingga semifinal Concacaf Champions Cup dan mencapai final Leagues Cup untuk kedua kalinya hanya dalam penampilan ketiga mereka di kompetisi tersebut.