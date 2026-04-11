Tak Ada Telepon dari Lionel Messi, Deco Sebut Skenario 'Kepulangan Sang Raja' Tak Pernah Dibahas

Deco dan Messi Berada Dalam Satu Pertandingan (X/@topskillsportuk)
JawaPos.com - Direktur Olahraga FC Barcelona, Anderson Luis de Souza atau yang akrab disapa Deco, menegaskan bahwa kepulangan Lionel Messi ke Camp Nou hanyalah isapan jempol belaka. Hingga saat ini, pihak klub menyatakan tidak pernah ada komunikasi resmi dari pihak sang megabintang Argentina untuk kembali berseragam Blaugrana.
"Skenario kepulangan itu, setidaknya selama saya menjabat, tidak pernah benar-benar ada di atas meja. Baik Messi maupun agennya tidak pernah menelepon dan mengatakan ingin kembali bermain di sini," ujar Deco dalam wawancara dengan portal Ge, dikutip melalui laman Marca, Sabtu (11/4).
Bagi Deco, riuhnya kabar kembalinya sang pemilik nomor punggung 10 itu lebih banyak didominasi oleh desas-desus yang jauh dari fakta. Ia menyadari bahwa romantisme antara Messi dan publik Catalan memang sulit dipadamkan, namun secara profesional, belum ada langkah konkret yang diambil.
Batas Realitas
Direktur asal Portugal itu menjelaskan bahwa La Pulga memang sempat mengunggah di media sosialnya tentang keinginannya untuk kembali ke Barca suatu hari nanti. Namun, pernyataan itu bersifat personal dan sangat umum, tanpa rincian waktu atau skema yang jelas.
"Membicarakan rencana besar dengan pemain sekaliber Leo tanpa dasar yang nyata adalah hal yang absurd," tutur mantan gelandang Barcelona itu.
Meski mengakui Messi sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, Deco mengingatkan bahwa dunia olahraga memiliki siklus yang tidak terelakkan (masa awal, masa jaya, dan masa akhir). Saat ini, Messi dianggap sudah memulai babak baru yang cukup sukses di Amerika Serikat.
"Dia mengambil keputusan untuk pindah ke Inter Miami dan tampaknya dia bahagia di sana. Segala sesuatunya berjalan sesuai pilihannya," tambah Deco.
