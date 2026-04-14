Dari Peralta hingga Messidoro, Ini 4 Bintang Asal Argentina yang Merumput di Super League

Aksi Mariano Peralta saat melawan Persis Solo (Dok. Borneo FC)
JawaPos.com - Performa pemain asing di BRI Super League musim 2025/2026 kembali menjadi sorotan. Meski pemain asal Brasil masih mendominasi, sejumlah legiun dari Argentina mampu mencuri perhatian berkat kontribusi besar untuk tim masing-masing.
Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap kuota pemain asing. Justru, beberapa di antaranya menjelma sebagai sosok kunci yang menentukan arah permainan tim, baik dari lini belakang hingga lini serang.
Salah satu nama yang paling menonjol adalah Mariano Peralta. Winger Borneo FC tersebut tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi mesin produktivitas tim.
Hingga pekan ke-27, Peralta telah mengoleksi 15 gol dan 11 assist. Catatan ini menjadikannya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sejauh ini.
Performa impresif Peralta turut membawa Borneo FC bersaing di papan atas klasemen. Tim berjuluk Pesut Etam itu kini berada di posisi kedua dan terus menekan pemuncak klasemen.
Kecepatan, kreativitas, serta ketajamannya di depan gawang menjadi senjata utama yang sulit dihentikan lawan.
Tak hanya di lini serang, kontribusi pemain Argentina juga terasa kuat di sektor pertahanan. Patricio Matricardi menjadi salah satu contoh nyata. Bek Persib Bandung tersebut langsung beradaptasi dengan cepat sejak didatangkan awal musim.
Matricardi tampil solid dan hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang. Dari total pertandingan yang sudah dijalani timnya, ia hanya absen dua kali.
Selain tangguh dalam bertahan, ia juga mampu membantu serangan dengan torehan satu gol dan tiga assist.
